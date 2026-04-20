Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

С лужебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира, че задачата на служебното правителство е била да осигури по възможно най-добрия начин честни и свободни избори.

"Мисля, че всеобщо е мнението, че се справихме изключително добре с това", каза той пред журналисти в Панагюрище.

"Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени от това, че изпълнихме основната си задача като служебно правителство", коментира още Трайков.

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Относно вчерашния му призив в социалните мрежи към Централната избирателна комисия (ЦИК) да осигурят замяна на единичните случаи на дефектирали машини, Трайков обясни, че той е бил вследствие на неговия опит да гласува.

"Имаше повредена машина, а пък от Секционната избирателна комисия казаха, че не успяват да установят контакт нито с Районната избирателна комисия, нито с ЦИК", обясни той.

По думите му правителството е свършило всичко, което зависи от него и преди, и по време на изборите, за безпроблемното им протичане.

На въпрос вярва ли, че България ще остане на евроатлантическия път, той отговори, че няма друга възможност за страната.

"Във всички проучвания това е преобладаващото мнение сред българските граждани. Така че това е една реалност, с която всички политически сили следва да се съобразят и те го правят", коментира Трайков.

Правителството представи отчета за подготовката на изборите

Енергийният министър коментира още, служебното правителство е свършило много работа по текущите задачи на държавата.

Трайков и заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева са в Панагюрище по повод 150-годишнината от Априлското въстание.

"Да се поздравим всички като българи с деня на българската революция – 150 години от Априлското въстание – един от най-важните дни в нашата история", добави Трайков.