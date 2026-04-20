Трайков: Изпълнихме основната си задача като служебно правителство

20 април 2026, 15:39
С лужебният министър на енергетиката Трайчо Трайков коментира, че задачата на служебното правителство е била да осигури по възможно най-добрия начин честни и свободни избори.

"Мисля, че всеобщо е мнението, че се справихме изключително добре с това", каза той пред журналисти в Панагюрище. 

"Аз съм спокоен, разговарях и с други колеги от правителството – всички са горди и удовлетворени от това, че изпълнихме основната си задача като служебно правителство", коментира още Трайков.

Трайков: ЦИК да се стегнат и да сменят дефектиралите машини

Относно вчерашния му призив в социалните мрежи към Централната избирателна комисия (ЦИК) да осигурят замяна на единичните случаи на дефектирали машини, Трайков обясни, че той е бил вследствие на неговия опит да гласува.

"Имаше повредена машина, а пък от Секционната избирателна комисия казаха, че не успяват да установят контакт нито с Районната избирателна комисия, нито с ЦИК", обясни той.

По думите му правителството е свършило всичко, което зависи от него и преди, и по време на изборите, за безпроблемното им протичане.

На въпрос вярва ли, че България ще остане на евроатлантическия път, той отговори, че няма друга възможност за страната.

"Във всички проучвания това е преобладаващото мнение сред българските граждани. Така че това е една реалност, с която всички политически сили следва да се съобразят и те го правят", коментира Трайков.

Правителството представи отчета за подготовката на изборите

Енергийният министър коментира още, служебното правителство е свършило много работа по текущите задачи на държавата.

Трайков и заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева са в Панагюрище по повод 150-годишнината от Априлското въстание.

"Да се поздравим всички като българи с деня на българската революция – 150 години от Априлското въстание – един от най-важните дни в нашата история", добави Трайков.

Източник: БТА, Деница Попова    
Президентът Илияна Йотова обяви кога ще свика Народното събрание

Развръзката: ЦИК обяви 100% от резултатите, ГЕРБ-СДС си върна второто място

Какво следва след изборите: Конституционната процедура стъпка по стъпка

Почина Красимир Райдовски

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Новата C-класа на Mercedes обещава да е комфортна като S-класата

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Свят Преди 22 минути

Иранската гвардия също така е планирала атаки срещу еврейски и израелски обекти в Азербайджан

Слави Трифонов след изборите: Преброих си приятелите!

България Преди 35 минути

Трифонов: По добре да си част от тези, които стърчат

Повишиха риска от мегаземетресение в Япония

Свят Преди 1 час

Японското правителство и Метеорологичната агенция на страната съобщиха, че вероятността от мегаземетресение през следващата седмица се е повишила до 1% спрямо обичайните 0.1%.

Партии или коалиции: Каква е разликата и какво се променя след изборите на 19 април 2026 г.

България Преди 2 часа

Разликата е предимно организационна – коалициите позволяват на по-малки партии да обединят гласове и да преодолеят прага, но след изборите носят риск от вътрешни противоречия

Студенти от Vivacom Техническа академия разработват бъдещето на индустрията с Private 5G решения

Любопитно Преди 2 часа

Сянка, защита и спокойствие на открито

Любопитно Преди 2 часа

С просторната тента за градина, тераса и къмпинг

Румен Радев побеждава безапелационно и в преференциалния вот

България Преди 2 часа

Размествания в листите на ПП-ДБ и ГЕРБ заради преференциите

Израелски войник разби с чук фигура на Христос в Ливан

Свят Преди 3 часа

Израелският министър на външните работи Гидеон Саар се извини на християните

САЩ почнаха ударни военни учения на прага на Китай

Свят Преди 3 часа

Ученията ще бъдат най-големите до този момент

Ужас в руски цирк: Тигър се хвърли върху публиката

Свят Преди 3 часа

Инцидентът в Ростовска област предизвика вълна от паника и поднови дебатите за пълна забрана на използването на диви животни в представленията

Световните лидери поздравиха Румен Радев за изборната победа

България Преди 3 часа

При обработени 100% протоколи на СИК в РИК партията на Румен Радев „Прогресивна България“ печели с 44.594%, втори са ГЕРБ-СДС с 13.387%

Какво се случва с тялото в началото на бременността и как да облекчим симптомите

Любопитно Преди 3 часа

Всичко за първите месеци от бременността на едно място

Искат постоянен арест на двама полицаи, за трафик на мигранти

България Преди 3 часа

Двамата возели мигрантите със служебен автомобил на „Гранична полиция“

В СГП се водят 166 преписки срещу лица с имунитет заради изборите

България Преди 4 часа

Досъдебните производства са 6

Съдът реши: Бащата на Ейми Уайнхаус загуби делото за вещите на покойната звезда

Любопитно Преди 4 часа

Мич Уайнхаус обвини най-близките приятелки на дъщеря си в незаконна продажба на нейни предмети, но съдията отхвърли иска му

Човешкият алгоритъм: Изложбата в галерия „Куб", част от фестивала SHAPESHIFT, изследва невидимата архитектура на дигиталното ни ежедневие

Любопитно Преди 4 часа

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

Синът на Дани Спартак грабна два златни медала по плуване

Само диамант не е достатъчен: 8 знака, че трябва да кажеш „да" на този мъж

Два солунски клуба искат ас на Ботев Пловдив

Напрежението ескалира: босът на Ла Лига отговори на Арбелоа за съдиите

Илияна Йотова: Най-вероятно ще свикам 52-рото НС следващата седмица

Отиде си Красимир Райдовски

