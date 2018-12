„Не трябва да се инвестира само в магистрали, а и в човешки капитал и научно сътрудничество. Центърът за научни експерименти SESAME в Йордания е изключително съоръжение, което доказва, че когато няколко държави от региона се обединят в името на науката и развитието на високите технологии, получат подкрепата на ЕС и на ЦЕРН, нещата са възможни”.

Това заяви президентът Румен Радев, който в първия ден от официалното си посещение в Йордания разгледа високотехнологична лаборатория, единствена по рода си в Близкия Изток.

Експериментите в тази лаборатория дават възможност за научни изследвания в области като медицина, биология, здравеопазване и археология.

Президентът посочи, че когато се взимат решения за инвестиране на средства, не трябва да се мисли само за магистрали. Те са кръвоносната система на икономиката, но трябва да се мисли и за инвестиции в човешкия капитал, в наука, в лаборатории за научни изследвания.

„Ние сме членове на Европейския съюз и все още не можем да направим така, че да получим помощ за такива инвестиции, а получават страни, които не са членове на ЕС”, посочи държавният глава.

Според Радев България може да си сътрудничи с Йордания в областта на науката, а на Балканите също може да има високотехнологичен център.

„Ние можем да подходим по същия начин - да имаме и ние център, който да внедрява най-високите технологии и който да ни позволява да извършваме изследвания в различни области на науката - от физика, химия и ядрена физика до медицина и археология”, подчерта президентът.

Съоръжението за синхротронно лъчение за експериментални науки и приложения в Близкия изток SESAME (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East) е разположено близо до столицата Аман.

Президентът и членове на делегацията присъстваха на брифинг за лабораторията, след което я разгледаха.

„Това е нещо, за което аз лично настоявам и се боря от година и половина, в пълна подкрепа и на доц. Леандър Литов, ръководител на научния ни екип в ЦЕРН, това да стане и на Балканите”, посочи президентът Радев.

Той отчете, че когато в началото на тази година е събрал управляващия комитет на идеята да се направи такъв център на Балканите, е предложил да се направи и сключи меморандум за разбирателство, който да подпишат всички премиери по време на срещата на върха през май в София, но това не се е случило.

„Президентът ви току що посети изключително съоръжение”, каза бившият генерален директор на ЦЕРН проф. Ролф-Дитер Хойер, който добави, че то се подкрепя от осем участващи държави, които не са в лесни отношения помежду си, но в науката са заедно.

„Това може да бъде модел също и за Балканите”, каза той. „Мога само да окуража балканските държави да построят подобно съоръжение, ще спечелите от това”.

