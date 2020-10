Петото издание на eCommerce Academy Conference 2020 ще се състои в София

"Както никоя досега!", такава е 2020 година. Повлиян от нея, екипът зад eCommerce Academy Conference 2020, има намерение да реализира петата поредна конференция като различно издание, каквото не се е случвало досега.

Предходните събития са провеждани в град Русе, но тази година организаторите решиха да сменят локацията, с град София. Не само местоположението ще бъде ново, но и форматът на конференцията ще бъде различен.

Събитието ще бъде интересна комбинация от eCA Conference и още един успешен проект на Академията - "Продавай успешно в Румъния и Гърция". Идеята е по този начин присъстващите да получат ноу-хау от специалисти в областта на електронната търговия, да вземат участие в нетуъркинг, създавайки нови контакти, и не на последно място - да се забавляват.

Интер Експо Център е домакин на петото издание на eCommerce Academy Conference, което ще се състои на 29 октомври 2020 година от 9:00 до 18:00 часа. Освен на живо, конференцията има възможност да бъде гледана онлайн в Streaming платформата на URBO.

Включвайки в мероприятието сблъсък на разнообразни гледни точки и позиции, организаторите целят да предложат на гостите един оригинален и полезен формат.

Събитието е насочено към хора, имащи интерес към успешното развитие на онлайн бизнес. По време на конференцията практици с дългогодишен опит ще коментират тенденциите и добрите практики в електронната търговия. Форматът ще е от полза за тези, които желаят да разширят дигиталното си присъствие и да го направят по-ефективно.

Главен организатор на eCA Conference е Никола Илчев. По негова инициатива са направени и новостите в тазгодишната конференция. Водещият мотив за въведените промени е да се предложи на гостите разнообразно и полезно съдържание, представено по един наистина различен начин. Сред лекторите ще бъдат специалисти, собственици или представители на онлайн магазини.

Темите, които ще бъдат разгледани, са: “Как COVID-19 повлия на онлайн търговията (в цифри)?”; “Продажба на международни пазари” и други. Ще има и различни сблъсъци, свързани с важни области като: “Собствен магазин VS. маркетплейс платформа”; “Локални VS. международни канали за реклама”; “Inhouse дейности vs. outsourced услуги”.

На конференцията участие ще вземат: Кирил Динов - представител на онлайн платформа за търговия, Димитър Димитров - съдружник на водеща уеб агенция за разработка на интернет магазини, Валентин Кунторов - мениджър на най-голямата маркетплейс платформа у нас, Христо Араклиев – съосновател на агенция за развитие на бизнес в Амазон, Александър Варов - продуктов и търговски директор на водеща дигитална медия, Лазар Малаков - част от екипа на агенция, която е официален партньор за България на водещи световни социални медии, Христо Радичев и Светлозар Димитров - съдружници в компания за куриерски услуги и дигитален маркетинг, Филип Мутафис - партньор в компания за дигитални разплащания, Димитър Ялъмов - съдружник в компания за дамски облекла, Милена Рамчева - изпълнителен директор на компания, предлагаща услуги като кол център, фулфилмънт и складово обслужване, Радослав Крумов - директор продажби в спедиторска фирма, и разбира се, Никола Илчев - главен основател на eCommerce Academy.

Провеждането на конференцията ще бъде въз основа на всички изисквания за безопасност на СЗО. Местата са ограничени, тъй като цялостната организация е направена спрямо разпоредбите на правителството, здравните институции и медицинските експерти в България.

Цялостният проект eCommerce Academy Conference е дело на Академия за електронна търговия и обучения в областта на дигиталните познания и компетентност - eCommerce Academy. Тя е основана през 2016 година и от тогава обединява хора, които имат намерение да създадат или разширят своята онлайн търговия. Всички, реализирани до момента събития от Академията, имат над 4000 посетители и са получили подкрепа от множество партньори от страната и чужбина.

Петото издание на конференцията няма да бъде просто събитие, а цяла шоу програма с полезно съдържание и нестандартен формат. eCommerce Academy Conference 2020 - “Както никоя досега!”.

Детайлна информация за събитието и билети може да откриете тук: http://ecommercebg.com/, https://urboapp.com/bg/e6813--commerce-academy-conference-2020