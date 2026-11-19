Yettel разширява обхвата на роуминг пакетите World с 24 нови дестинации, сред които Малдивите, Танзания, Доминиканска република, Барбадос и Кабо Верде. От 29 октомври клиентите могат да ползват мобилен интернет на предварително известна цена и да имат повече контрол върху разходите си по време на пътуване.

Операторът предлага три варианта на World – дневен, седмичен и месечен, така че клиентите да изберат най-подходящия пакет според продължителността на престоя и нуждите си от мобилен интернет. Те могат да го заявят още преди заминаването и да знаят предварително с какъв обем данни разполагат и на каква цена. Така могат по-спокойно да използват навигация, да търсят информация, да общуват онлайн или да споделят снимки и видео от пътуването си.

Три пакета според продължителността на пътуването

За кратки пътувания World Daily предлага 500 MB мобилни данни на цена от 3,06 евро за 24 часа. Едно от основните му предимства е, че може да бъде заявен предварително, а таксуването започва едва когато устройството се свърже с роуминг мрежа в дестинация, за която пакетът е валиден. След активирането World Daily се подновява автоматично на всеки 24 часа според условията на услугата.

За по-дълги пътувания клиентите могат да изберат World Weekly с 1000 MB за 7 дни на цена от 8,69 евро или World Monthly с 5000 MB за 30 дни на цена от 33,23 евро. Седмичният и месечният пакет също могат да бъдат закупени предварително. При клиентите с абонаментни планове те се таксуват при заявяване, а периодът им на валидност започва при първата регистрация в роуминг мрежа от обхвата на съответния пакет. Първата регистрация трябва да се осъществи в рамките на 30 дни от покупката. След активирането потребителите разполагат съответно със 7 или 30 дни, за да използват включените мобилни данни. За клиентите с предплатени планове валидността започва от момента на покупката.

Клиентите могат лесно да следят и потреблението си. Те получават известия при достигане на 80% и 100% от включените мегабайти и могат да проверяват оставащия обем в приложението Yettel. При изчерпване на включените данни мобилният интернет в роуминг се спира до изтичането на пакета или до закупуването на нов.

Пакетите World включват само мобилни данни. Изходящите и входящите разговори, както и изпратените SMS-и, се таксуват отделно според цените за съответната роумингзона. При деактивиране на пакета се прилагат стандартните тарифи за зоната, ако клиентът няма друг активен пакет за нея.

Още 24 дестинации за нови преживявания

Пълният списък с новите дестинации включва Ангуила, Антигуа и Барбуда, Аруба, Бангладеш, Барбадос, Ботсвана, Гренада, Гренландия, Доминика, Доминиканска република, Ел Салвадор, Ирак, Кабо Верде, Кайманови острови, Малдиви, Мозамбик, Сейнт Винсент и Гренадини, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Суринам, Танзания, Тринидад и Тобаго, Търкс и Кайкос и Хаити.