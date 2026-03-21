Скок в цените на торове и етанол води до покачване на хранителните стоки

Царевицата, фуражната пшеница и суровата захар поскъпват на международните пазари, докато ССБ отчита спокойна търговия

21 март 2026, 12:17
З ърнените и маслодайните култури бяха подкрепени от по-силно търсене на внос и подновени опасения за продоволствената сигурност сред ключовите купувачи, които реагираха на напрежението в Близкия изток и прекъсванията на товарните превози, посочват в седмичния си отчет експертите от Софийската стокова борса (ССБ).

Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 216-225 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст“ (Euronext) в Европа - между 236 и 241 долара за тон.

Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 178-185 долара за тон, а тези на „Юронекст“ - между 239 и 241 долара за тон. Лекото покачване е основно обусловено от скок в цените на едро на карбамидните торове с 30 процента до над 650 долара за тон от края на февруари. Натискът от страна на предлагането се засилва допълнително от потенциала за незначително изместване на площите от царевица към соя, тъй като земеделските производители се справят с нарастващите разходи за приложения с високо съдържание на азот.

Суровата и бялата захар на борсата в Ню Йорк и Лондон също покачват своите цени, в резултат от покачващите се цени на етанола. Световният излишък успява да компенсира това увеличение, но комбинацията от метеорологични и политически сътресения биха могли да дестабилизират цените в близко бъдеще. За момента търговията е в диапазон 413-451 долара за тон в Европа и 312-339 долара за тон в САЩ.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остана спокойна. След сделките от началото на февруари за хлебна пшеница, тази седмица купувачите отсъстваха, а продавачите поддържат цена от 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Появи се предлагане на концентрирани зърнени фуражи за смесване и сделки се сключиха за царевица на 335 евро за тон, за фуражна пшеница на 260 евро за тон и за фуражен ечемик на 320 евро за тон. 

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше за енергоносители: газ пропан бутан в диапазон 520-533,33 евро за хиляда литра и природен газ на 703,49 евро за хиляда норм.куб.метра.

Източник: БТА, Ивона Величкова    
