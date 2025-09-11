Пощенска банка и JA Bulgaria обновиха учебник по лични финанси с помощта на млади хора и експерти

JA Bulgaria и Пощенска банка стартират новата учебна година по програмата „Практични финанси“, в която за втора поредна година ще се включат 1 000 ученици в гимназиална степен от цялата страна. Инициативата е част от дългосрочно партньорство между двете организации за развитие на финансовата грамотност на младите хора. С нейна помощ те получават реални знания и умения за управление на личните финанси, бюджетиране, спестяване и отговорно потребление.

През учебната 2025 - 2026 г. обучението ще се провежда с второто издание на учебния комплект „Практични финанси“, което е резултат от уникален модел на сътрудничество - иновативен споделен стаж, в рамките на който младежи с интерес към финансите работиха съвместно с експерти на Пощенска банка и екипа на JABulgaria.

Стажантите проведоха интервюта с ключови специалисти в банката, анализираха актуалните тенденции в управлението на личните финанси и предложиха допълнения към съдържанието. Техните идеи бяха структурирани и обогатени от експертите на JA Bulgaria и намериха място в официалния учебник. Така младите хора получиха платформа за изява и реална възможност да допринесат за учебното съдържание, което ще се използва от хиляди техни връстници.

„Вярваме, че образованието е ключът към устойчивото развитие на обществото, а партньорството ни с JA Bulgaria е пример за това как образованието и бизнесът могат да работят заедно в полза на младите хора. С подкрепата ни за „Практични финанси“ целим да им дадем не просто знания, а реални инструменти за придобиване на самочувствие и умения за вземане на добри финансови решения“, споделят от Пощенска банка.

„Програмата „Практични финанси“ подготвя младите хора да взимат информирани решения за личните си средства, като развива критично мислене и практически умения, приложими в реалния живот. Тя е част от визията на JA Bulgaria за модерно образование, което изгражда увереност и предприемаческа култура у следващото поколение. Благодарим на партньорите ни от Пощенска банка, които споделят с нас тази визия. Заедно създаваме промяната, която ще оформи утрешния ден“, допълват от JA Bulgaria.

***

„Практични финанси“ е програма, създадена от JA България през 2018 г. съвместно с финансовия сектор, Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходите. Тя обхваща 12 теми с общо 72 учебни часа и е предназначена за ученици в гимназиален етап.

Пощенска банка е сред основните корпоративни партньори, които подкрепят развитието на проекта. В рамките на дългосрочното партньорство с JA Bulgaria, освен с финансова подкрепа, банката се включва и с експертен принос, менторство и създаване на практическа среда за младите хора чрез участие в още различни инициативи като съвместен финансов иновационен лагер, Националното състезание „Практични финанси“ организирано от Министерството на образованието и науката (МОН), съвместно с JA Bulgaria и др.

Партньорството с JA Bulgaria е част от постоянния ангажимент на Пощенска банка към социално отговорни инициативи и подкрепа на образователната среда в страната. Банката инициира и мащабно тристранно партньорство с JA Bulgaria и „Училищна Телерик Академия“ за създаване на специална програма „Финансова грамотност“, за която осигурява безплатен достъп на над 100 български училища.

Наред с различните стратегически партньорства с водещи образователни институции банката развива и редица собствени инициативи, сред които образователна кампания за повишаване на дигитална финансова грамотност в страната. Кампанията „Финанси под Ctrl“ напътства потребителите във виртуалното пространство и света на дигиталните разплащания, така че пребиваването им онлайн да бъде безопасно, удобно и приятно. През 2025 г. банката проведе и собствена тримесечна мащабна кампания за повишаване на финансовата грамотност, която обхвана ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение в различни училища в България. Основната цел бе да се помогне на децата да разберат стойността на парите, да ги научи на отговорно поведение и подходящо потребление, както и да ги подкрепи в създаването на полезни навици като критично мислене при вземане на важни финансови решения.