Джин с тоник и евтино вино: Животът на британски емигрант в България

В началото на 2010 г. Стивън Яроу решава, че му е писнало от Лондон. Всъщност му е писнало от цяла Великобритания, пише Daily Mail.

Израснал в Уилсдън, Финчли и Еджуеър през 60-те години на миналия век, северният Лондон, който някогашният филмов редактор на телевизия „Темза“ наричал свой дом, вече не го познавал.

Като евреин, живеещ в район с една от най-високите концентрации на евреи в столицата, той усеща, че нарастващата омраза към неговите роднини само ще се влошава.

„Виждах все повече и повече антисемитизъм, все повече нападения срещу еврейски училища, все повече нападения срещу синагоги“, казва той.

Отчаян от цената на ипотеката си в Еджуеър и недоволен от състоянието на Великобритания, той започва да обмисля живота си в чужбина след пенсионирането си и заедно с Барбара предприема популярната сред все повече британци стъпка към най-отдалечените краища на Европа - България.

Двойката, и двамата на 67 г., се сдобива с бунгало с три легла и две бани, климатик и плувен басейн за 54 000 паунда, като заплаща 5000 паунда на професионална фирма за преместване на мебелите от всеки от домовете си.

Преместването в село близо до град Добрич в Североизточна България отначало е било „плашещо“, разказва той пред MailOnline - с огромни културни различия, периодични прекъсвания на тока и радикални промени в ежедневието в бившата комунистическа държава.

Но наблюдавайки от 1400 мили спираловидното нарастване на престъпността и надигащия се антисемитизъм в родния си град, а плажът е само на няколко километра, еврейският пенсионер казва, че не може да бъде по-щастлив - и заявява, че никога повече няма да живее в Обединеното кралство.

