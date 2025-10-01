Пари

Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите

1 октомври 2025, 14:10
Евростат: Инфлацията в еврозоната се ускорява до 2,2% през септември
Източник: iStock Photos/Getty Images

Г одишната инфлация в еврозоната е в размер на 2,2 на сто през септември 2025 г., спрямо 2,0 на сто през август, показват предварителните данни на Евростат – статистическата служба на Европейския съюз.

Данните съвпадат с очакванията на анализаторите, предава "Ройтерс".

Евростат: Годишната инфлация в ЕС и еврозоната остава без промяна през август

Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната, най-високо е увеличението при услугите – 3,2 на сто на годишна база през септември, в сравнение с 3,1 на сто през август. Следват храните, алкохолът и тютюневите изделия с ръст от 3,0 на сто (при 3,2 на сто през август), промишлените стоки без енергия – 0,8 на сто (без промяна спрямо август), и енергията, където се отчита по-слабо понижение от 0,4 на сто, спрямо спадът 2,0 на сто месец по-рано.

На месечна база инфлацията е 0,1 на сто.

През септември най-висока е инфлацията на годишна база през септември в Естония (5,2 на сто), Хърватия и Словакия с 4,6 на сто и Латвия с 4,1 на сто. Най-ниска е в Кипър (0,0 на сто), Франция (1,1 на сто), Италия и Гърция (1,8 на сто).

На месечна база септември 2025 г. най-висока месечна инфлация е отчетена в Италия (1.3 на сто), Португалия (1.0 на сто) и Финландия (0.5 на сто). 

Намаляване на общото ценово развнище (дефлация) на месечна база е отчетено в 7 страни, като най-голямо е в Малта (1.3 на сто), Франция (1.1 на сто) и Естония (1.2 на сто).

Източник: Спас Стамболски, БТА    
евростат инфлация еврозона
