Bulgarian Cartrader се завръща за първия си самостоятелен концерт.

Българинът е и сред 15-те изключителни артисти, номинирани за наградите MUSIC MOVES EUROPE 2024

След феноменалния успех, който пожъна по-време на третото издание на SOFIA LIVE FESTIVAL, неповторимият Bulgarian Cartrader ще завърши европейското си турне с ексклузивен самостоятелен концерт на 11-ти ноември.

Освен първото самостоятелно гостуване на Даниел Стоянов, датата бележи и годишнината от издаването на дебютния му албум „Motor Songs“. За този специален повод, Bulgarian Cartrader ни е подготвил концерт, изпълнен с изключително позитивна енергия, истинско празнично настроение и незабравимо изживяване. Самият той признава, че с нетърпение очаква да отпразнува този специален ден заедно с феновете си в България.

На 26 октомври, на фестивала BIME в Билбао, дългоочакваните награди Music Moves Europe 2024 разкриха петнадесетте забележителни артисти, които са номинирани за тазгодишните отличия. Един от тях е и Bulgarian Cartrader,

Сред бившите носители на престижните награди са: Stromae, Alyona Alyona, Rosalia, The Haunted Youth, Dua Lipa, Sans Soucis, Hozier, Meskerem Mees и Christine and the Queens.

Церемонията по връчването на наградите Music Moves Europe, на която ще бъдат обявени победителите, ще се състои на 18 януари 2024 г., четвъртък, на Eurosonic Noorderslag в Грьонинген, Нидерландия.

Тази събота, 4-ти ноември, Bulgarian Cartrader ще бъде специален гост в предаването Musicology по Радио София, където ще разкаже повече подробности за наградите и предстоящия концерт в София.

Зад личността на Bulgarian Cartrader се крие мозъкът и поетичното сърце на Даниел Стоянов, чиято бивша група Malky е добре позната на европейската музикална сцена. Даниел живее в Германия повече от 20 години. Свирил и работил много като музикант и автор на песни за Solomun, рапъра Casper и берлинската институция SEEED. Многократно е излизал и на една сцена с германската супер звезда Xavier Naidoo.

Bulgarian Cartrader е и изключително талантлив текстописец, който смело се освобождава от ограниченията на популярната музика и следва своя собствен път.