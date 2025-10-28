Малките неща

Меки стъпала. Твърди стъпки.

28 октомври 2025, 10:14
Меки стъпала. Твърди стъпки.
Източник: iStock/Getty Images

В ъв филмите, нерядко, нежните глезени на героините се озовават върху силните рамене на героите. И биват целувани от пръстите като розови листенца до…навсякъде. 

В живота често се случва абсолютно същото. “Освен ако”…има какво да ни притеснява. 

Винаги ми е било странно, когато чета beauty статии (обикновено напролет), които започват мотивиращо - идва топлото време, за сандали! Погрижете се за стъпалата си! И си представям, как живея в тундрата. В сурови условия. Обувам кожени ботуши в края на октомври и ги събувам посредством разпорване с нож, някъде в края на май.

И тогава си поглеждам краката! О, ужас - загрубели са! Значи ще си изрежа ноктите. 

Източник: Милена Златкова/личен архив

Всъщност целогодишно се грижим (или не чак толкова) за състоянието на стъпалата си. Най-лесно е да е постоянно, с дребни крачки, за да не се озовем в състояние “тундра”. 

През зимата е студено и сме почти постоянно с чорапи. През лятото е горещо, прашно и отново има причини за суха и напукана кожа. 

Да се възползваме от времето “с чорапи”! 

Примерна схема за грижа във всеки от дните на седмицата!: 

  • Понеделник - Старт на седмицата с хидратация

След душ:
- Подсушете стъпалата добре.
- Нанесете богат крем с урея (10–15%) или кокосово масло.
- Масажирайте 2–3 минути.

Ако кожата е по-суха, обуйте памучни чорапи за през нощта.

Домашни рецепти:

- Смесете 1 ч.л. кокосово масло + няколко капки лимонов сок.
- Масажирайте стъпалата 3-5 минути.
- Обуйте памучни чорапи и останете с тях поне 30 минути (или цялата нощ).

Кокосовото масло омекотява, а лимонът действа леко антибактериално и освежава.

Източник: Милена Златкова/личен архив
  • Вторник - Почивка + защита

Просто поддържайте влагата - мажете се с крем сутрин и вечер.

Преди излизане, нанесете малко вазелин или крем с глицерин по петите, за да предотвратите напукване.

Домашни рецепти:

- Направете си бърз масаж с маслиново масло (зехтин).
- Ако имате време, накиснете краката си за 5 минути в топла вода с малко сол и след това нанесете маслото.

  • Сряда - Ваничка и ексфолиране

Ваничка (10-15 минути)

2-3 с.л. английска сол + топла вода + няколко капки етерично масло.

Ексфолиране

Използвайте пемза или скраб (домашен: 2 с.л. захар + 1 ч.л. мед + малко зехтин).

Хидратация

Нанесете крем с урея или масло от шеа + чорапи за през нощта.

Домашни рецепти:

  • Ваничка (10-15 минути)
  • Топла вода
  • 2 с.л. морска сол или сода бикарбонат
  • Няколко капки етерично масло (ако имате - лайка, чаено дърво или лавандула).

Домашен скраб

  • 2 с.л. кафява захар + 1 ч.л. мед + 1 ч.л. зехтин.
  • Масажирайте нежно стъпалата си 3-4 минути, после изплакнете с хладка вода.

Хидратация:
- Нанесете кокосово масло или мед, обуйте чорапи и оставете поне 30 минути.

  • Четвъртък - Почивка и поддържане
Източник: Милена Златкова/личен архив

След душ - тънък слой крем.

При нужда, добавете малко масло от чаено дърво (1 капка в крема) - действа антисептично и предпазва от гъбички. По възможност, ако ще ползвате крем с чаено масло или самото масло в чист вид - не го правете, когато сте с любимият си човек вкъщи. Миризмата е силна. 

Домашни рецепти:

Кратък масаж със зехтин или масло от бадемови ядки.

Ако кожата е много суха - можете да добавите щипка овесено брашно към маслото (става като нежна паста).

  • Петък - Интензивна грижа

Повторете ваничка+дебел слой крем или балсам.

Можете да си направите маска за стъпала:

  • 1 с.л. мед + 1 ч.л. кокосово масло + няколко капки лимонов сок.
  • Нанесете, обуйте чорапи и стойте 30 минути.
  • Изплакнете и нанесете крем.

Домашни рецепти:

Направете си маска за стъпала:

-🥑 1 с.л. намачкано авокадо + 1 ч.л. мед + няколко капки зехтин.

- Нанесете върху стъпалата, опаковайте с фолио или обуйте чорапи.

- Дръжте 20-30 минути, после изплакнете и нанесете кокосово масло.

Източник: Милена Златкова/личен архив
  • Събота - Почивка

Само крем сутрин и вечер.

По желание - кратък масаж с хладно масло или лосион за кръвообращение (ако усещате умора в краката).

Домашни рецепти:

Накиснете краката си в топла вода + 1 с.л. сода + 1 ч.л. оцет (ябълков е най-добре).
- Това премахва миризми и омекотява грубата кожа.

След това нанесете тънък слой мед и оставете за 10 минути, преди да изплакнете.

  • Неделя - Регенерираща нощ

След вечерния душ:

  • Изтъркайте леко петите с пемза.
  • Нанесете богат подхранващ крем или вазелин.
  • Обуйте памучни чорапи за през нощта.
  • На сутринта кожата ще бъде видимо по-мека.

Домашни рецепти:

  • Направете си кратък масаж с кокосово или какаово масло.
  • Обуйте чисти памучни чорапи и останете с тях през нощта.
  • На сутринта изплакнете с хладка вода - кожата ще бъде изключително мека.

Бонус:

  • Поддържайте добра хидратация на тялото (поне 6-8 чаши вода дневно).
  • Хранете се с достатъчно Омега 3 мазнини (зехтин, ленено семе, риба) - помага за еластичността на кожата.
  • Сменяйте пемзата/пилата на всеки 2-3 месеца, за да избегнете натрупване на бактерии.

Личен опит! 

5 изпитани “рецепти” за гладки стъпала:

-Гара Руфа:

Познати са като “рибата доктор”. Правят вакуум с устите си и по този начин отстраняват излишния, мъртъв слой на кожата. Не е дразнещо, не боли! Важно изискване - да нямате ранички, екземи и гъбични инфекции. Тази услуга лесно можете да намерите онлайн. Има ги в почти всичко спа центрове и по курортите. 

Потапяте краката си в нещо като аквариум и стоите приблизително около 15-20 минути.

Дали бих пробвала отново? Категорично НЕ. Седмици след тази процедура стъпалата ми и кожичките изглеждаха неравномерно “наръфани” и не получих търсения ефект. 

-Ексфолииране с кафе под душа

Научих го от козметичка и важи за цялото тяло. Съветват да добавите някакво масло (бадемово, портокалово), но моят метод е супер мързелив. Събирам в купичка използваното кафе. Под душа го намокрям леко и обтривам от шията, през гърба, ръцете, краката и дупето. Без гърдите. След душа се мажа, с каквато козметика използвам в момента. Всичко става много по-меко и гладко, включително стъпалата. 

-Маска за крака, която сваля мъртвата кожа

Открих ги наскоро. Японски, корейски, български. Има ги във всяка дрогерия, козметичен магазин, аптека. Нахлузват се нещо като чорапки напоени със специална смес. Стоите по указанието на опаковката (обикновено около един час), не прекалявайте! Измивате. И в следващите дни не белите и не търкате с нищо! Кожата пада сама, постепенно. 

Стъпалата са гладки. Важно! Ако имате лак - махнете го. И повторете процедурата след не по-малко от месец. Това лято го направих екстремно през две седмици и после усещането беше чувствително и явно прекалих. 

-Мажете се, с каквото и да е. Само се мажете редовно! 

-Ортопед, навреме 

Стелки, подходящи обувки, разходки по пясъка през лятото, ако сте дюстабан. Или удобни обувки, ако сте с висок свод като мен. Темата е дълга и сериозна. Но усетите ли и най-малък дискомфорт - посетете ортопед! 

  • Фетишите 

Един от най-важните фетиши - към стъпалата се е появил през 13-ти век. През вековете женските глезени и крака често са били символ на интимност. В днешно време няма нужда да ги крием с дълги рокли. Нито пък да се чувстваме като градската блудница, ако са обект на възхищение.

И все пак - внимавайте със снимките онлайн.

Последната ситуация беше…изнервяща! Месеци наред съм получавала молби за снимки на стъпалата ми. Открих в папка спам, във Фейсбук. С различни мотиви. Едната легенда беше, че младежът е студент в НСА и имат проект. След странни коментари под мои снимки (само на тази част от тялото), открих, че субектът работи като портиер в бизнес сграда, която посещавам често. Беше настръхващо, докато включа кой ме проследява с поглед до асансьора.

И неприятно. 

А идеята е друга. 

Меко, неотстъпчиво, в точната посока. Там, където ни е хубаво. Където има любов.

И където пръстите ни ще са листенца от рози. 

Ще се радвам, ако споделите и вашите настроения! Очаквам идеи за теми! 

Пишете ми на milena.zlatkova@novaradiogroup.bg

Автор: Милена Златкова
