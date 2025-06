„M3GAN 2.0“: Куклата убиец се завръща... но този път просто досажда

M3GAN — куклата с изкуствен интелект и убийствена визия — така или иначе щеше да се върне за още касапница. Не защото историята ѝ има нужда от продължение. Първият филм, макар и лековат, се превърна в касов хит през 2022 г. Разбира се, че щяха да изстискат потенциала му докрай.

Джон Олексински от New York Times прави реценция на лентата.

‘M3GAN 2.0’ review: Not scary doll dud tries too hard to be campy https://t.co/6pMtf1JGek pic.twitter.com/T3v6SroNS1