Любопитно

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

28 март 2026, 18:11
Източник: iStock/Getty Images

Ш оуто трябва да продължи – дори когато зъбите ви падат. Една от претендентките за короната в конкурса „Мис Гранд Тайланд 2026“ преживя конфузна ситуация, но успя да запази пълно самообладание по време на предварителните етапи на състезанието в Банкок тази седмица, пише The New York Times.

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ.

Тъй като конкурсът се излъчва на живо в YouTube канала на GrandTV, младата състезателка нямаше възможност да прекъсне и да започне речта си отначало. Въпреки неочакваната повреда на „холивудската си усмивка“, Чанаго се превърна в истинско олицетворение на професионализма.

В кадрите се вижда как красавицата за кратко се обръща настрани, за да намести или извади протезата си, след което смело показва лицето си и напълно изрядна усмивка пред камерата. Тя продължи дефилето си през сцената, облечена в блестяща рокля с пайети и пищни пера.

Чанаго довърши представянето си, въртейки се пред публиката и позирайки, преди да се оттегли с грация. Говорител на „Мис Гранд Интернешънъл“ заяви пред списание PEOPLE: „По време на представянето си на сцената Камолван Чанаго преживя малък и неочакван инцидент, при който фасетите ѝ се разместиха.“

„Тя се справи със ситуацията с професионализъм и самообладание, а събитието продължи гладко без прекъсвания. Гордеем се с нейната увереност и сценично присъствие по време на цялото състезание“, допълват организаторите. Бързата ѝ реакция беше посрещната с бурни аплодисменти, а кадрите бързо станаха вайръл в социалните мрежи, където хиляди потребители похвалиха Чанаго. „Това ниво на самообладание под напрежение заслужава уважение“, гласи един от коментарите.

„Тя трябва да спечели конкурса, защото демонстрира изключително присъствие на духа по време на ситуация, която можеше да се превърне в спешен медицински случай, ако ги беше глътнала или ако бяха паднали и тя се беше спънала в тях“, твърди друг потребител.

Част от онлайн зрителите обаче подходиха по-критично. „Трябвало е да използва Fixodent...“, гласи един от непоисканите съвети, докато по-хаплив коментатор определи фиаското като „Мис Тему Свят“. Друг иронично добави: „Мама винаги казваше: „Не говори с пълна уста“.“

В мрежата все още текат спорове дали Чанаго е носила фасети, частични протези или т.нар. „флипер“ – временен зъбен аксесоар, който често се използва от децата в американските конкурси за красота. Остава да разберем дали този шум ще ѝ донесе победата. Финалистката на „Мис Гранд Тайланд“ ще бъде обявена тази събота, а победителката ще представи страната на международния конкурс в Индия през октомври.

Стискаме палци на Чанаго да грабне короната и да триумфира в надпреварата.

Мис Гранд Тайланд Камолван Чанаго Конкурс за красота Изкуствени зъби Сценичен инцидент
Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 1 час

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

България Преди 1 час

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Свят Преди 3 часа

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 3 часа

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

България Преди 3 часа

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Свят Преди 3 часа

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Свят Преди 4 часа

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 4 часа

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

България Преди 4 часа

<p>БАБХ затвори месокомбинат в Монтана&nbsp;</p>

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

България Преди 4 часа

В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

България Преди 5 часа

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Любопитно Преди 5 часа

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

<p>МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99%</p>

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

България Преди 5 часа

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

България Преди 6 часа

Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12.00 часа

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

Свят Преди 6 часа

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде", заяви Зеленски

Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Свят Преди 6 часа

Инцидентът е станал в района „Сан Лазаро“

