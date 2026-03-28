Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Ш оуто трябва да продължи – дори когато зъбите ви падат. Една от претендентките за короната в конкурса „Мис Гранд Тайланд 2026“ преживя конфузна ситуация, но успя да запази пълно самообладание по време на предварителните етапи на състезанието в Банкок тази седмица, пише The New York Times.

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ.

Тъй като конкурсът се излъчва на живо в YouTube канала на GrandTV, младата състезателка нямаше възможност да прекъсне и да започне речта си отначало. Въпреки неочакваната повреда на „холивудската си усмивка“, Чанаго се превърна в истинско олицетворение на професионализма.

В кадрите се вижда как красавицата за кратко се обръща настрани, за да намести или извади протезата си, след което смело показва лицето си и напълно изрядна усмивка пред камерата. Тя продължи дефилето си през сцената, облечена в блестяща рокля с пайети и пищни пера.

Чанаго довърши представянето си, въртейки се пред публиката и позирайки, преди да се оттегли с грация. Говорител на „Мис Гранд Интернешънъл“ заяви пред списание PEOPLE: „По време на представянето си на сцената Камолван Чанаго преживя малък и неочакван инцидент, при който фасетите ѝ се разместиха.“

🚨WOW: a major Thai beauty pageant contestant Kamolwan Chanago's prosthetics teeth slip out mid-speech.



She quickly turns away from the cameras, fixes them with her hand, shrugs it off, and continues confidently. pic.twitter.com/Rccbistndj — postman 🪩 (@postman002) March 27, 2026

„Тя се справи със ситуацията с професионализъм и самообладание, а събитието продължи гладко без прекъсвания. Гордеем се с нейната увереност и сценично присъствие по време на цялото състезание“, допълват организаторите. Бързата ѝ реакция беше посрещната с бурни аплодисменти, а кадрите бързо станаха вайръл в социалните мрежи, където хиляди потребители похвалиха Чанаго. „Това ниво на самообладание под напрежение заслужава уважение“, гласи един от коментарите.

„Тя трябва да спечели конкурса, защото демонстрира изключително присъствие на духа по време на ситуация, която можеше да се превърне в спешен медицински случай, ако ги беше глътнала или ако бяха паднали и тя се беше спънала в тях“, твърди друг потребител.

Част от онлайн зрителите обаче подходиха по-критично. „Трябвало е да използва Fixodent...“, гласи един от непоисканите съвети, докато по-хаплив коментатор определи фиаското като „Мис Тему Свят“. Друг иронично добави: „Мама винаги казваше: „Не говори с пълна уста“.“

В мрежата все още текат спорове дали Чанаго е носила фасети, частични протези или т.нар. „флипер“ – временен зъбен аксесоар, който често се използва от децата в американските конкурси за красота. Остава да разберем дали този шум ще ѝ донесе победата. Финалистката на „Мис Гранд Тайланд“ ще бъде обявена тази събота, а победителката ще представи страната на международния конкурс в Индия през октомври.

Стискаме палци на Чанаго да грабне короната и да триумфира в надпреварата.