Звезден прах и зумба: Най-запомнящите се моменти от наградите „Оливие“ 2025

Л если Манвил, Джон Литгоу и Имелда Стаунтън бяха сред големите победители на церемонията по връчването на наградите „Оливие“ за 2025 г.

Ето пет неща, които научихме от най-бляскавата театрална вечер във Великобритания:

Джон Литгоу ще трябва да си намери нова врата

Джон Литгоу спечели престижната награда за най-добър актьор за ролята си на Роалд Дал в Giant. Това е първото му отличие от „Оливие“, въпреки дългогодишната му кариера и множеството други награди, включително шест награди „Еми“.

„Никога не съм си представял, че ще спечеля Оливие,“ споделя актьорът, познат от Conclave, The Crown и 3rd Rock from the Sun. Литгоу е учил в драматично училище в Лондон през 60-те години и си спомня как е гледал сър Лорънс Оливие на сцена, когато още е бил студент.

„Не съм особено суетен човек – може би дори недостатъчно. Обикновено използвам наградите си като стопери за врати. Имам точно шест врати на втория етаж в къщата си в Лос Анджелис и – неслучайно – шест награди "Еми". Така че явно ще трябва да намеря още една врата!“, каза Литгоу.

Били Портър обича британската публика (и почти харесва храната)

Били Портър, кралят на Бродуей, в момента играе ролята на Водещия в хитовата продукция "Кабаре в Уест Енд". Той споделя, че е очарован от публиката на Острова – макар и по-сдържана от американската, тя „наистина се отпуска“, когато се потопи в шоуто.

Портър има обаче едно малко предложение към британските готвачи:

„Храната определено е по-добра отпреди, но още ѝ липсват подправки. Сложете малко сол и черен пипер преди готвенето, не след това!“

Оливие на Ромола Гарай отива при... супергероите

Ромола Гарай спечели наградата за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението си в "Годините", въпреки че имаше и друга номинация в същата категория – за ролята ѝ в "Giant".

Това е първото ѝ отличие от „Оливие“, а плановете за мястото му у дома вече са ясни:

„Синът ми попита дали, ако спечеля, може да държи наградата в стаята си. Отговорих му: 'Предполагам, че можеш!' Ще стои редом до всичките му екшън фигурки.“

Гарай допълва: „Чувствам, че приемам тази награда от името на децата ми, на съпруга ми. Всички те ме насърчаваха да участвам в проект, който ми е толкова близък до сърцето.“

Гледала ли е Селин Дион мюзикъла... за самата себе си?

Titanique е от онези спектакли, които трябва да се видят, за да се повярва. Джубокс мюзикъл с хитовете на Селин Дион, в който самата тя „отвлича“ музейна обиколка за Титаник, за да разкаже своята версия на събитията от нощта, когато корабът потъва.

Шоуто спечели две награди „Оливие“ – за най-добра поддържаща мъжка роля в мюзикъл (Лейтън Уилямс в ролята на... айсберга) и за най-добра развлекателна или комедийна пиеса.

Но гледала ли го е самата Селин? Засега – не. Но сценографът ѝ, една от беквокалистките ѝ и дори сестра ѝ вече са го гледали.

Константин Русули, един от създателите, казва: „Щях да се пръсна на милиони прашинки, ако Селин беше в публиката.“

Актрисата Марла Миндел, която влиза в ролята на Селин в спектакъла, добавя: „Щях да припадна... и тогава (истинската) Селин Дион щеше да излезе на сцената, да поеме ролята и нямаше да има никаква разлика. Шоуто щеше да продължи все така гладко.“

„Бях на час по зумба“

Изпълнението на Мийра Саял в A Tupperware of Ashes предизвика бурни аплодисменти и ѝ донесе номинация за най-добра актриса на тазгодишните награди.

В пиесата тя играе майка, диагностицирана с ранна форма на болестта на Алцхаймер.

„Разбрах, че съм номинирана, когато излязох от час по зумба,“ разказва тя. „Имах около десет пропуснати повиквания от агента ми и още няколко от дъщеря ми, и си помислих: какво ли се е случило?“

„Цялата потенa и по клин, се обадих – и разбрах новината. Каква прекрасна изненада за вторник сутрин!“