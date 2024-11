Зукърбърг записа "изключително романтичен" рап за жена си

О снователят на Facebook Марк Зукърбърг създаде своя собствена версия на рап парчето "Get Low", изпълнявайки я с американската звезда T-Пейн в знак на почит към съпругата си Присила Чан по повод тяхната "годишнина".

Зукърбърг пее с помощта на Auto-Tune и акомпанира изпълнението си с акустична китара.

Mark Zuckerberg worked with T-Pain to drop a remix to “Get Low” under the name “Z-Pain” to surprise his wife for their anniversary 😭🔥



Get Low was playing when Zuck met Priscilla for the first time at a party at Harvard University. pic.twitter.com/HpN0f5ijaP