Златният смартфон T1 на Тръмп се оказа двойник на китайски модел

К омпанията T1 Mobile представи финалния дизайн и пълните технически характеристики на своя брандиран смартфон – Trump T1. Очаква се основните отличителни черти на устройството да бъдат златистият корпус с гравиране и собствената мобилна мрежа.
Въпреки че Доналд Тръмп не участва лично в разработката, неговите синове рекламират джаджата като въплъщение на американските ценности. Обновеният уебсайт разкри за първи път детайли по устройството: златни акценти около дисплея, черно-златно знаме на задния панел и лога на Trump Mobile.
Технически характеристики
Дисплей: 6,78-инчов AMOLED панел със 120Hz честота на опресняване.
Камери: Система от четири камери – 50 MP основен сензор, 8 MP ултраширокоъгълен, 50 MP телефото и 50 MP селфи камера.
Хардуер: Процесор Qualcomm Snapdragon (серия 7 Gen 3), 512 GB памет за съхранение и 5000 mAh батерия с 30W бързо зареждане.
Сигурност: Скенер за пръстови отпечатъци и функция за лицево разпознаване с изкуствен интелект (AI Face Unlock).
Mobile, trumphttps://t.co/FznEF9qgGl pic.twitter.com/8WnJtmtM9T
Китайски корени и опасения
Въпреки патриотичното му позициониране, експерти отбелязват, че спецификациите и дизайнът на Trump T1 са почти идентични с тези на HTC U24 Pro, което повдига въпроси относно оригиналността на устройството. Нещо повече, компанията премахна слогана „Произведено в САЩ“, заменяйки го с „създадено с американски иновации“.
{値下がり} HTC U24 Pro 12+512GB - $479!!— 1ShopMobile.com (@1ShopMobile) May 7, 2025
{米ドルまたは日本円をお支払うことが出来ます}
{すべてのご注文で税金と送料も無料です} --------->> https://t.co/Lnzj841JZq#HTCU24Pro #SIMフリー #スマホ #スマートフォン #アンドロイド #通販サイト #HTC通販 #スマホ撮影 pic.twitter.com/XuqS2XpbjS
Цената на устройството е 499 долара. Trump Mobile вече приема депозити от 100 долара, обещавайки първия месец от услугата безплатно (месечен план от 47,45 долара).
Към момента няма потвърдена дата за излизане на пазара. Предвид историята на предишни бизнес проекти на семейство Тръмп, експертите съветват към предпазливост: на същата цена пазарът вече предлага доказани водещи устройства като Google Pixel 10a.