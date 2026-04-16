Любопитно

Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си

Полицията в град Шантоу започна разследване, след като десетки минувачи се впуснаха да събират банкноти, летящи от висока жилищна сграда

16 април 2026, 14:28
Жена изхвърли над $160 000 от балкон след скандал с мъжа си
И стински „дъжд от пари“ парализира улиците на китайския град Шантоу и принуди полицията да започне разследване. Хаосът избухна, след като жена бе заснета да изхвърля огромни суми в брой от балкона на висок етаж, превръщайки тротоарите в бойно поле за десетки минувачи.

Инцидентът се е случил на 14 април в жилищния комплекс Hexin Xinghu City в район Лунху. Видеа, разпространени масово в социалните мрежи Xiaohongshu и Facebook, показват жена на средна възраст, която многократно хвърля пачки с банкноти от по 1000 и 500 хонконгски долара към улицата. Банкнотите се разпръснали из целия имот и близките тротоари, докато преминаващите пешеходци се надпреварвали да ги прибират.

Семеен скандал или моментна лудост?

Според очевидци сумата надхвърля 1 милион хонконгски долара (приблизително 162 000 щатски долара), разпръснати на банкноти от по 500 и 1000. Според коментари в интернет, необичайната постъпка е резултат от битов скандал, като се предполага, че жената е разпръснала парите след разгорещен спор със съпруга си.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местен жител разказва, че банкнотите са летели навсякъде – както в пределите на комплекса, така и по пътното платно.

„Много хора ги събираха, някои успяха да си набавят доста дебели пачки“, споделя той.

Истински банкноти, а не фалшификати

Собственик на магазин в близост до сградата признава, че сам е взел няколко банкноти.

„Първоначално помислих, че са фалшиви, но след като ги проверих, осъзнах, че са напълно истински купюри от 1000 и 500 долара“, разказва той.

По думите му жената е продължила да хвърля пари в продължение на близо 20 минути, преди да бъде извикана полиция.

От управата на жилищния комплекс потвърдиха за случая и заявиха, че:

  • Част от жителите вече са предали събраните суми на администрацията.
  • Мотивите за деянието и точната сума остават неясни.
  • Екипът оказва пълно съдействие на полицията за изясняване на обстоятелствата.

Органите на реда от местното бюро за обществена сигурност призоваха всеки, който е взел банкноти от улицата, да ги предаде в полицейското управление или на управителите на имота възможно най-скоро, докато тече официалното разследване.

