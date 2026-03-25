Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на "The Drama" в Париж

З ендая отново прикова вниманието на феновете, след като се появи в изцяло бял тоалет на червения килим в Париж за премиерата на новия си филм "The Drama", който е на сватбена тематика. Събитието се състоя във вторник, 24 март.

29-годишната актриса позира заедно със своя колега Робърт Патинсън, облечена в нов модел на френско-белгийския дизайнер Никола Гескиер за Louis Vuitton, както разкри в Instagram Stories нейният дългогодишен стилист и приятел Лоу Роуч.

Дългата рокля с ръкави беше създадена по мярка и подчертаваше фигурата ѝ, а в задната част се открояваше голяма контрастна черна панделка, която се спускаше като шлейф.

Зендая демонстрира и гърба на роклята, който включваше изрязан детайл и цепка. Тя допълни визията с многослоен гердан и три диамантени пръстена, включително един на безименния пръст.

Роуч, който е на 47 години, още преди седмица загатна за булчинската тема, след като разкри в социалните мрежи, че звездата от "Euphoria" е носила "нещо старо" на премиерата на "The Drama" в Лос Анджелис.

На 17 март актрисата от "Challengers" отново облече копринена рокля на Vivienne Westwood, която преди това бе носила на наградите "Оскар" през 2015 г.

Подсказките за "нещо старо" и "нещо ново" се появиха, след като Роуч предизвика вълна от реакции, твърдейки по време на наградите Actor Awards 2026, че Зендая и Том Холанд вече са женени.

"Сватбата вече се е състояла", заяви той пред Access Hollywood, когато бе попитан за актрисата на червения килим. "Пропуснали сте я."

На въпрос дали това е истина, Роуч се засмя и отговори: "Напълно вярно е!"

Зендая и актьорът от "The Odyssey", също на 29 години, все още не са потвърдили или отрекли официално дали са съпруг и съпруга. Въпреки това актрисата изглежда съзнателно избира визии в булчински стил, докато промотира "The Drama", като същевременно демонстрира годежния си пръстен, комбиниран с пръстен, наподобяващ брачна халка.

В интервю за PEOPLE по време на премиерата на филма в Лос Анджелис на 17 март, актрисата от "Dune" сподели какво е най-важно за една добра сватба.

Robert Pattinson in DIOR and Zendaya in custom LOUIS VUITTON at the premiere of their new movie "The Drama" in Paris, France.

Zendaya styled by Law Roach.

"Добра музика", каза Зендая. "Наистина добра музика. Танцът е универсален език и хората имат нужда от музика, за да се създаде атмосфера и да започне празникът."

"Винаги казвам, че "This Is How We Do It" на Монтел Джордан кара всички да станат и да се включат. Работи всеки път", добави тя.

В продължение на години Зендая твърдеше, че с Холанд са само приятели, но през 2021 г. двамата потвърдиха връзката си, след като бяха заснети да се целуват.

През януари 2025 г. PEOPLE потвърди, че двойката е сгодена.

Филмът "The Drama" се очаква да излезе по кината в цялата страна на 3 април.