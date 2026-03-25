Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на
Зендая с нова булчинска рокля и впечатляващи бижута на премиерата на "The Drama" в Париж

Актрисата продължава да подхранва слуховете за брак, появявайки се с бели рокли и пръстени на безименния пръст

25 март 2026, 14:50

З ендая отново прикова вниманието на феновете, след като се появи в изцяло бял тоалет на червения килим в Париж за премиерата на новия си филм "The Drama", който е на сватбена тематика. Събитието се състоя във вторник, 24 март.

29-годишната актриса позира заедно със своя колега Робърт Патинсън, облечена в нов модел на френско-белгийския дизайнер Никола Гескиер за Louis Vuitton, както разкри в Instagram Stories нейният дългогодишен стилист и приятел Лоу Роуч.

Дългата рокля с ръкави беше създадена по мярка и подчертаваше фигурата ѝ, а в задната част се открояваше голяма контрастна черна панделка, която се спускаше като шлейф.

Зендая демонстрира и гърба на роклята, който включваше изрязан детайл и цепка. Тя допълни визията с многослоен гердан и три диамантени пръстена, включително един на безименния пръст.

Роуч, който е на 47 години, още преди седмица загатна за булчинската тема, след като разкри в социалните мрежи, че звездата от "Euphoria" е носила "нещо старо" на премиерата на "The Drama" в Лос Анджелис.

На 17 март актрисата от "Challengers" отново облече копринена рокля на Vivienne Westwood, която преди това бе носила на наградите "Оскар" през 2015 г.

Подсказките за "нещо старо" и "нещо ново" се появиха, след като Роуч предизвика вълна от реакции, твърдейки по време на наградите Actor Awards 2026, че Зендая и Том Холанд вече са женени.

"Сватбата вече се е състояла", заяви той пред Access Hollywood, когато бе попитан за актрисата на червения килим. "Пропуснали сте я."

На въпрос дали това е истина, Роуч се засмя и отговори: "Напълно вярно е!"

Зендая и актьорът от "The Odyssey", също на 29 години, все още не са потвърдили или отрекли официално дали са съпруг и съпруга. Въпреки това актрисата изглежда съзнателно избира визии в булчински стил, докато промотира "The Drama", като същевременно демонстрира годежния си пръстен, комбиниран с пръстен, наподобяващ брачна халка.

В интервю за PEOPLE по време на премиерата на филма в Лос Анджелис на 17 март, актрисата от "Dune" сподели какво е най-важно за една добра сватба.

"Добра музика", каза Зендая. "Наистина добра музика. Танцът е универсален език и хората имат нужда от музика, за да се създаде атмосфера и да започне празникът."

"Винаги казвам, че "This Is How We Do It" на Монтел Джордан кара всички да станат и да се включат. Работи всеки път", добави тя.

В продължение на години Зендая твърдеше, че с Холанд са само приятели, но през 2021 г. двамата потвърдиха връзката си, след като бяха заснети да се целуват.

През януари 2025 г. PEOPLE потвърди, че двойката е сгодена.

Филмът "The Drama" се очаква да излезе по кината в цялата страна на 3 април.

