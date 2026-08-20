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Защо пакетите с чипс са винаги наполовина празни? Истината зад „въздуха“ в опаковката

Отварянето на голям пакет с чипс често носи разочарование заради празното пространство вътре. Експертите разкриват, че това не е търговска измама, а важна технологична необходимост с азот, която спасява продукта от разваляне и строшаване

20 август 2026, 06:23
Защо пакетите с чипс са винаги наполовина празни? Истината зад „въздуха“ в опаковката
Източник: iStock

Е два ли има човек, който поне веднъж да не е изпитвал това разочарование: отваряте голяма, пухкава опаковка от любимия си чипс, а вътре откривате, че е пълна едва до половината.

Първата мисъл, която хрумва на повечето потребители, е, че производителите просто ни мамят, като хитро ни продават „въздух“ и изкуствено увеличават размера на пакета.

Експертите по хранителни технологии и нутрициолозите обаче са категорични: полупразната опаковка не е нахална измама, а строга технологична необходимост. Нещо повече – вътре в пакета изобщо не се съдържа въздухът, който дишаме.

Тайнственият газ вместо кислород

Всъщност празното пространство в пакетите с чипс се запълва с газообразен азот. Това се прави поради няколко изключително важни причини, които пряко влияят върху качеството на продукта:

  • Защита от разваляне (окисление): Обикновеният въздух съдържа кислород, който е основният враг на пържените картофи. Кислородът кара мазнините бързо да се окисляват, поради което чипсът гранясва, придобива неприятен вкус и бързо се разваля. Азотът напълно измества кислорода, действайки като естествен консервант. Той запазва автентичния вкус, аромат и свежест в продължение на месеци.
  • Ефектът на „въздушната възглавница“: Чипсът е изключително крехък продукт. Представете си какво би се случило с него по време на транспортирането от завода до склада, а след това и до рафтовете в супермаркета, ако филийките бяха плътно пакетирани. Азотът създава еластична възглавница, която омекотява ударите. Именно благодарение на това получавате цели, хрупкави картофени резенчета, а не пакет с трохи.

Маркетингът също има роля

Разбира се, елементът на маркетинга не може да бъде напълно пренебрегнат. Производителите познават добре психологията на купувача: голямата и ярка опаковка привлича много повече внимание на рафта и подсъзнателно изглежда като по-изгодна покупка.

Въпреки това, ако липсваше нуждата от азотната „възглавница“, правенето на толкова големи пакети щеше да бъде просто нерентабилно за компаниите поради високите разходи за опаковане и логистика.

Основният съвет към купувачите: Никога не оценявайте продукта по визуалния обем на опаковката. Винаги гледайте нето теглото (в грамове), посочено на етикета. Само тази цифра показва реалното количество чипс, за което плащате.

Източник: rbc.ua    
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