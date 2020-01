Тайната на един човешки мозък на 2600 г.

Н аричат го най-древния мозък на Великобритания.

Принадлежал е на мъж от Желязната епоха, живял преди 2600 г., който най-вероятно е бил смъртоносно ударен по главата, а след това обезглавен.

През 2008 г. учени правят разкопки на селище от Желязната епоха край университета в Йорк, когато откриват добре запазен мъжки череп.

В процеса на почистване на находката археолозите разбират, че в него им не само пръст, но и нещо друго.

„Почиствах дупката в черепа, когато в самото дъно за моя изненада забелязах някакво яркожълто вещество. Не бях виждала нещо подобно до този момент”, казва Рейчъл Кубит.

This Human Brain survived Intact For 2,600 Years.

Thousands of years ago, near what is today the British village of Heslington man's body started to decompose. Flesh & organs became mud. Hair turned to dust. In the end, bones remained & mysteriously, a small piece of his brain. pic.twitter.com/aI1zYXZ2If — AncientHistory (@VisionHistory) 9 януари 2020 г.

Малко след това учените потвърждават, че веществото всъщност е добре запазена част от мозък.

След направени подробни изследвания археолозите установяват, че мъжът е живял някъде между 482 и 673 г. пр.н.е.

Времето обикновено не е благосклонно към меките тъкани. Мозъкът, освен ако не е умишлено съхраняван, трудно може да бъде открит сред човешки останки, както косата и кожата.

Това се случва заради бързия процес на разграждане, познат като автолиза, който започва малко след настъпването на смъртта.

80% от човешкия мозък са съставени от вода, което обяснява бързия процес на разграждане на тъканите.

I'm stunned I've only today learned of the Heslington brain.https://t.co/cvKTNfotdt — Karl Tomlinson (@KarlT0) 9 януари 2020 г.

Най-скорошното изследване, публикувано в Journal of the Royal Society Interface този вторник, обяснява защо мозъкът на мъжа от Желязната епоха оцелява толкова дълго през вековете.

„Оцеляването на протеините в човешкия мозък за такъв дълъг период от време в природата, без специални обособени условия, е невъзможно”, пишат авторите на изследването.

Случаят с мозъка от Хеслингтън обаче е различен.

Д-р Аксел Пецолд от университета в Лондон поема изследването, воден от своя интерес към изучаването на човешкия мозък и специфичните протеини, които поддържат неговата структура стабилна.

An update on the #Heslington Brain, #York, discovered 12 years ago 🧠



Scientists discover key to Iron Age ‘Heslington brain’ preservation | UCL News - UCL - London's Global University https://t.co/aW4516tNWs — John Walshaw (@seqwave) 9 януари 2020 г.

В процеса на изследването Пецолд и неговият екип откриват, че всички свръзки в мозъка все още са на местата си, което означава, че протеините са допринесли за тяхното съхраняване през вековете.

„Протеините могат да останат стабилни за дълги периоди от време, стига да бъдат съхранявани по определен начин”, казва Пецолд.

„Беше много интересно да научим, че протеиновите връзки в мозъчните клетки са много по-стабилни от човешкото ДНК”, добавя той.

Обикновено протеините се намират във вътрешните части на мозъка, познати като бяло вещество. В случая от Хеслингтън обаче те са открити във външните слоеве, познати като сиво вещество.

Това означава, че автолизата е била спряна от външните слоеве на мозъка и в един момент е била изцяло деактивирана.

The 2,600-year-old ‘Heslington brain’, discovered in 2008 near York, was likely so well-preserved due to tightly folded brain proteins, finds a new study led by Dr Axel Petzold @UCLIoN @UCLBrainScience https://t.co/CnsMH8vILW — UCL News (@uclnews) 8 януари 2020 г.

След това протеините са се свързали един с друг, спомагайки за по-нататъшното запазване на органа. В сравнение с нормалната структура на човешкия мозък, този от Хеслингтън е по-компактен и свит.

Изследователите не успяват да намерят никакви знаци от умишлена техника за съхраняването на мозъка. Според тях е възможно някаква киселинна течност да е достигнала до него и по този начин да е предотвратила неговото разграждане.

„Начинът, по който е убит този мъж, е възможно да е допринесъл за съхраняването на неговия мозък”, обяснява Пецолд.

Учените се надяват направените открития да помогнат за лечението на Алцхаймер и деменция.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още актуални новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.