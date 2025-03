Запознайте се с жената, която може да подуши болестта на Паркинсон

Ж ивотът на Джой Милн се е променил в деня, в който тя скочила срещу изтъкнат биолог по стволови клетки по време на лекция в Единбург и го зашеметила с въпроса си защо миризмата не се използва за откриване на болестта на Паркинсон, след като забелязала характерна промяна в миризмата на съпруга си Лес повече от десетилетие преди поставянето на диагнозата, пише The Telegraph.

След това се появява работата, която за Милн и нейния сътрудник професор Пердита Барън се е развила в невъобразим досега брой направления.

Двамата работят заедно от 2013 г., когато Барън, химик, понастоящем в Университета на Манчестър, е помолена да помогне в пилотно проучване, за да провери твърдението на Милн, че може да усети миризмата на Паркинсон. Милн е помоленa да подуши и произнесе мнението си за набор от тениски, които са били носени през нощта, или от страдащ от Паркинсон, или от контролна група. Тя се справила отлично с теста, като допуснала само една грешка, причислявайки тениска от контролната група към групата на болните от Паркинсон. Или по-скоро две грешки: 12-те тениски са били разрязани наполовина, за да се създаде по-голяма съвкупност от данни, и Милн е поставила и двете половини на тази тениска в групата на Паркинсон. Девет месеца по-късно нейният притежател съобщава, че и той е бил диагностициран. Милн не просто е поставила вярно всички диагнози, но и е надминала медицинските специалисти.

Паркинсон е най-бързо развиващото се неврологично заболяване в света и второто най-често срещано невродегенеративно заболяване след болестта на Алцхаймер. То се характеризира с прогресивна загуба на неврони, произвеждащи допамин, в част от средния мозък, наречена substantia nigra, която е свързана с движението и мускулния тонус.

Важното обаче е, че заболяването обикновено не се диагностицира, докато 60-80 % от тези неврони вече не са загубени. Фондация „Майкъл Джей Фокс“ координира многомилионна инвестиция в търсенето на биомаркер, който може да покаже ранното наличие на Паркинсон, като през 2023 г. обяви, че е открит метод за откриване на анормален протеин в гръбначно-мозъчната течност.

Благодарение на носа на Милн Барън е успяла да анализира много малки молекулни маркери и е „много близо“ до прост, неинвазивен тест с кожен тампон, който да бъде клинично полезен за „навременна диагноза“ и който се очаква да бъде подложен на изпитания в болницата Wythenshawe в Манчестър по-късно тази година. Както Барън е наясно, „навременната“ диагноза се смята за нещо като смесена благословия, като се има предвид, че понастоящем липсват лечения, които да забавят или спрат развитието на болестта.

