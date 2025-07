Запознайте се с организма, който се намира между живота и смъртта

У чени откриха Sukunaarchaeum mirabile — уникален археон, обитаващ морския планктон, който поставя под въпрос традиционните определения за живот. Този микроб притежава силно опростен геном, който му позволява да произвежда протеини, но му липсват метаболитни пътища, което размива границите между клетъчния живот и вирусите. Неговото откритие подтиква към преосмисляне на границите на живота и еволюционните му корени, пише Times of India.

Учени отдавна спорят какво всъщност се счита за „жив“. От едната страна на спектъра са съзнателните животни и самовъзпроизвеждащите се едноклетъчни организми, а от другата — вирусите, които могат да функционират само след като превземат гостоприемник.

Вирусите не растат, не се размножават самостоятелно и не генерират собствена енергия, затова обикновено не се включват в дървото на живота. Но границите на живота не винаги са ясни и откритията напоследък поставят под въпрос бинарната представа за „жив“ и „нежив“.

Наскоро откритият организъм е изненадващ микроб, който споделя черти както с вирусите, така и с клетъчния живот. Той може да изгражда собствените си рибозоми и информационна РНК, но му липсват повечето метаболитни пътища и силно зависи от своя гостоприемник. Това поражда въпроси като: какво определя живота? Къде поставяме границата? И може ли този микроб да представлява липсващото звено в еволюционната биология?

Scientists Discovered a New Creature That Exists Between Life and Not-Life https://t.co/5nCEBrWDDx