Най-големият организъм на Земята бавно се изяжда, твърди учен

В планините Уосач в западната част на САЩ, по склоновете над езеро с изворна вода, живее един-единствен гигантски организъм, който осигурява цяла екосистема, на която растенията и животните разчитат от хиляди години.

„Пандо“ се намира в щата Юта и представлява 106-акров масив от клонове на трепетлика.

Въпреки че изглежда като гора от отделни дървета с поразително бяла кора и малки листа, които трептят при най-малкия полъх на вятъра, „Пандо“ (Pando- на латински „разпространявам“) всъщност е 47 000 генетично идентични стъбла, които произлизат от взаимосвързана коренова мрежа.

Този единствен генетичен индивид тежи около 6 000 метрични тона. По маса това е най-големият отделен организъм на Земята.

Навсякъде другаде осиковите дървета са склонни да образуват клонални насаждения, но това, което прави Пандо интересен, е огромният му размер. Повечето клонови насаждения от трепетлика в Северна Америка са много по-малки, а тези в западната част на САЩ са средно само 12 декара.

Пандо съществува от хиляди години, потенциално от около 14 000 години, въпреки че повечето стъбла живеят само около 130 години. Дълголетието и отдалечеността му означават, че под сянката му се е развила и поддържала цяла екосистема от 68 растителни вида и много животни.

Цялата тази екосистема зависи от това, дали трепетликата ще остане здрава и изправена. Но въпреки че Пандо е защитена от Националната горска служба на САЩ и не е застрашена от изсичане, тя е застрашена от изчезване поради няколко други фактора.

Елените изяждат най-младите дървета

Прекомерната паша от елени и лосове е една от най-големите тревоги. Вълците и пумите някога са контролирали броя им, но сега стадата са много по-големи поради загубата на тези хищници.

Елените и лосовете също са склонни да се струпват в Пандо, тъй като защитата, която получават горите, означава, че не са застрашени от лов.

Когато по-старите дървета умират или падат, до горския етаж достига светлина, която стимулира растежа на нови клонови стъбла, но когато тези животни изядат върховете на новообразуваните стъбла, те умират. Това означава, че в голяма част от Пандо няма почти никакъв нов растеж.

Изключение прави една зона, която преди няколко десетилетия е била оградена, за да се премахнат умиращите дървета. В тази оградена зона са изключени лосовете и елените и се наблюдава успешно възстановяване на нови клонови стъбла с гъст растеж, наричан „бамбукова градина“.

Болести и променящ се климат

По-старите стъбла в Пандо също са засегнати от поне три болести: саждив рак на кората, листни петна и гъбична болест на конуса.

Макар че болестите по растенията са се развивали и процъфтявали в осиновите насаждения в продължение на хилядолетия, не е известно какъв може да бъде дългосрочният им ефект върху екосистемата, като се има предвид, че липсва нов прираст и постоянно нараства списъкът с други видове натиск върху клоновия гигант.

Най-бързо нарастващата заплаха е тази от изменението на климата. Пандо е възникнал след преминаването на последния ледников период и оттогава се справя с до голяма степен стабилен климат.

Разбира се, той обитава алпийски район, заобиколен от пустиня, което означава, че топлите температури и сушата не са му чужди. Но изменението на климата застрашава размера и продължителността на живота на дървото, както и цялата екосистема, която то обитава.

