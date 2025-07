Запознайте се с мъжа, на когото плащат, за да дегустира бисквити

А ко някога сте прекарвали пътуването си до работа в понеделник сутринта, мечтаейки за ново начало на кариерата си, тази статия е за вас.

Sky News разговаря с Робърт Крагс, който създава бисквити за компанията McVities в ролята си на глобален старши готвач по развитието в Pladis.

Ето и неговата история:

Вероятно опитвам десетки бисквити всяка седмица... но не винаги става въпрос за това да ги изяждам докрай. Голяма част от тях са малки хапки, за да се провери балансът на вкуса и текстурата. Не става въпрос само за бисквити - ние разработваме всякакви кулинарни концепции и ястия, които помагат за формирането на вкусови комбинации в нашите гами закуски.

Обикновено това е работа, за която хората не са чували преди или не знаят, че съществува... Определено има романтизирана идея за ядене на бисквити всеки ден - но аз наистина мисля, че това е една от най-добрите и най-възнаграждаващите професии в света.

Най-добрата бисквита е... шоколадова бисквита. Много просто.

Вдъхновението може да дойде отвсякъде и по всяко време... цветове, природа, мода, дори парфюм. Всичко е свързано с емоционалните и сетивни връзки, които имаме с храната. Разбирането как и защо хората се хранят може да даде тласък на някои от най-вълнуващите идеи.

Творението, с което най-много се гордея, е... коронационната плодова торта за крал Чарлз през 2023 г. Беше истински акцент - отне пет месеца от концепцията до декорацията и беше сервирана на гостите в замъка Уиндзор. В по-широк смисъл, лансирала съм продукти в почти всяка категория - от ястия в стил Мишлен до готови ястия - и съм повлияла на стотици хора всеки ден през това пътуване.

Fancy being paid £40K to be an official biscuit taster? Well you're in luck, as that's exactly what one company is offering right now!



But what's your favourite biscuit?



Stream #ThisMorning live from 10am on the ITV Hub 🕙👉https://t.co/Q7IV485mUn pic.twitter.com/B6uiO8O4Aw