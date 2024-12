Запознайте се с "човека, "произвел" най-много деца в света"

З апознайте се с Муса Хасахия Касера, 70-годишен жител на село Мукиза в Източна Уганда. Той е бил женен 12 пъти, баща е на 102 деца и има 578 внуци. Историята му става известна, след като влогърът-пътешественик Кайлаш Мина прави видеоклип за него, озаглавен „Човекът, който е "произвел" най-много деца в света“.

Оттогава постът има над 26 милиона гледания, а хиляди хора реагират на необичайния живот на Хасахия. Докато мнозина намират хумор в поста, реалността за Муса е много по-сериозна. С многобройни усти, които трябва да изхранват, той и семейството му се борят с глада и ограничените ресурси.

Муса се жени за първата си съпруга на 17 години през 1972 г. Като търговец на едър рогат добитък и месар, през годините му предлагат много съпруги, което води до разрастване на семейството и все по-големи предизвикателства при осигуряването на прехраната му. Полигамията е законна в Уганда в рамките на някои религии, а детските бракове са официално забранени едва през 1995 г.

След раждането на първото му дете, Сандра Набуире, година след сватбата му, семейството на Хасахия се разраства значително. Сега децата му са на възраст от 10 до 50 години. С най-младата му съпруга, която е на 35 години, семейството продължава да се разширява. Макар че този голям брой членове на семейството носи много благословии, той идва и със значителни предизвикателства. За да следи 102-те си деца, Муса си води дневник. Той признава, че помни имената само на първородното и последното си дете.

After 102 children, Ugandan villager says enough is enough.



Musa Hasahya Kasera has so many children he can't remember most of their names. Now he is struggling to provide for his family that he says includes 12 wives, 102 children and 578 grandchildrenhttps://t.co/XkEMJ5I2QX pic.twitter.com/5WHS6xCRIF