Любопитно

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Автобиография от 1996 г. и страх от предателство слагат край на близкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън. Кралският експерт Андрю Лоуни разкрива истинските причини за разрива между двете снахи, който така и не бива изгладен

29 май 2026, 10:10
Б лизкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се разпада, след като последната публикува обидното твърдение, че е пипнала „брадавица, след като взела назаем обувки от лейди Даяна“ в автобиографията си от 1996 г. „Моята история“.

„Всъщност реалността беше, че Даяна беше много загрижена, че Сара Фъргюсън може би продава истории за нея. Тази връзка никога не беше възстановена, въпреки че Сара Фъргюсън се преструваше на обратното“, заяви кралският биограф Андрю Лоуни във видеоклип за „Daily Mail“.

Покойната принцеса и Фъргюсън – които бяха четвърти братовчедки и приятелки от детството – бяха изключително близки преди раздора помежду им. След като Даяна запознава Фъргюсън с принц Андрю, двете стават снахи в британското кралско семейство.

Даяна се омъжва за тогавашния принц Чарлз през 1981 г., а Фъргюсън, която днес е на 66 години, последва примера ѝ няколко години по-късно, казвайки „да“ на Андрю (също на 66 г.) през 1986 г.

Двете жени стават особено близки, тъй като споделят сходна съдба и трудности в приемането на живота в кралския двор, твърди Лоуни.

„Даяна отиваше при Сара Фъргюсън всяка неделя и двете се оплакваха от кралското семейство. И двете се чувстваха твърде ограничени в рамките на двореца“, споделя той пред изданието.

Лоуни продължава: „В същото време обаче Даяна имаше известни опасения, че Фърги е твърде шумна и по някакъв начин подкопава нейната собствена репутация, поради което започна да се дистанцира.“

Твърди се, че приятелството им дори е устояло на „двоен номер“ от страна на Даяна спрямо Фъргюсън, когато двете първоначално се договорили да се разведат със съпрузите си по едно и също време.

Даяна обаче „оставила Сара Фъргюсън да го направи първа и на практика се поучила от начина, по който кралското семейство се отнесло към Сара, за да планира как самата тя да се справи със своя развод“.

Фъргюсън се разделя с Андрю през 1992 г. след десетилетие брак. Те финализират развода си през 1996 г., но продължиха да живеят заедно в „Роял Лодж“ – чак до февруари, когато крал Чарлз III ги изгони от кралския имот. Това беше поредният удар, след като миналата година Андрю беше лишен от кралските си титли.

Междувременно Даяна се раздели с Чарлз (който сега е на 77 години) през 1992 г. и в крайна сметка се разведе с него четири години по-късно.

Тя загина трагично едва на 36-годишна възраст при автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г.

