Забравете за медитацията - сексолог съветва да практикувате „осъзната мастурбация“

„Осъзнатата мастурбация“ съчетава интимно удоволствие с техники за осъзнатост - целта е по-добра връзка със собственото тяло, разбиране на личните желания и повече присъствие в момента, а не просто бързо достигане на оргазъм.

Практиката може да помогне за намаляване на стреса и напрежението - според експерта тя може да подпомогне отпускането чрез механизми като понижаване на кортизола и отделяне на хормони, свързани с близостта и релаксацията.

Основната идея е самопознание и увереност - като обръщате внимание на усещанията, предпочитанията и реакциите на тялото си, можете по-добре да разбирате какво ви носи удоволствие и по-лесно да го комуникирате.

Стресът и честата мастурбация: Имат ли връзка?

Макар че медитацията има множество ползи, стоенето неподвижно не е единственият начин да намалите тревожността и да подобрите цялостното си здраве.

Според един експерт, самостоятелното интимно удоволствие може да има подобни положителни ефекти.

Не само мъжете могат да извлекат ползи от мастурбацията, всеки може да разчита на време насаме, за да държи емоциите си под контрол, да се справя със стреса и да бъде по-присъстващ в настоящия момент.

Позната като „осъзната мастурбация“, тази практика съчетава самостоятелното удоволствие с техники за осъзнатост, за да насърчи връзката със себе си и по-доброто разбиране на собственото тяло, според сертифицираната сексоложка Анджи Роунтри.

А тази конкретна древна практика може да донесе психически, емоционални и физически ползи.

„Осъзнатата мастурбация е начин да подхождаме към сексуалното любопитство и изследване с повече увереност и може да бъде ефективен начин да спрем да възприемаме мастурбацията като нещо прибързано или рутинно“, казва Роунтри, режисьорка зад награждавания сайт Sssh.com.

Ползите от осъзнатата мастурбация са разнообразни, като много от тях са сходни с тези при други форми на самостоятелно удоволствие.

Ако някога сте усещали спокойствие след такова преживяване, добавянето на елементи на осъзнатост може да засили това усещане.

„Практикуването на осъзната мастурбация може с времето да помогне за намаляване на стреса, отчасти чрез понижаване на нивата на кортизол, особено ако се прави редовно“, казва Роунтри.

Тя допълва, че практиката освобождава и успокояващи хормони като окситоцин, вещество, което тялото отделя в отговор на физическо докосване и което може да доведе до дълбока релаксация и по-добър сън.

Макар че интимността насаме може да не изглежда толкова емоционално удовлетворяваща, колкото преживяването с партньор, Роунтри казва, че осъзнатата мастурбация може да помогне на човек да забави темпото и отново да се свърже със себе си.

„Учите се да слушате. Забелязвате какво ви кара да се чувствате добре, какво не, какво се променя според настроението ви и какво ви помага да се отпуснете в удоволствието“, обяснява тя.

Осъзнатият подход към моментите насаме може също да помогне на човек да разбере по-добре какво харесва сексуално, тъй като позволява изследване на различни аспекти, като докосване, ритъм, секс играчки, еротика, ерогенни зони и други, „без да се притеснява от очакванията на някой друг“.

Тази практика може да повиши и увереността, тъй като според Роунтри: „Когато разбирате собственото си удоволствие, често сте по-способни да го приемете и заявите.“

Ако искате да бъдете по-осъзнати в моментите си насаме, изберете лично време и удобно пространство, където наистина можете да се отпуснете, с всичко необходимо за вашия комфорт.

След това, подобно на медитацията, започнете с няколко минути бавно и дълбоко дишане, за да се потопите в настоящия момент и да освободите напрежението.

„Тази част по същество е това, което бихте направили при всяка медитативна практика, помага на мозъка да премине от постоянния поток на мисли към фокусиране върху усещанията в тялото“, казва Роунтри.

Тя допълва, че тази част от практиката не е свързана с това да достигнете до оргазъм възможно най-бързо или дори непременно да достигнете до такъв.

Вместо това става дума за забавяне на темпото и пълно усещане на преживяването.

Следващата стъпка е да започнете с недиректно към гениталиите докосване, за да обърнете внимание на текстурата, температурата и натиска.

„Променяйте начина, по който се докосвате, и отбелязвайте какво ви носи удоволствие“, казва Роунтри. „Ако се увлечете и стигнете до край, това е напълно нормално, стига да се наслаждавате на преживяването“, посочва тя.

Когато приключите с практиката, отделете малко време, за да забележите как се чувства тялото ви след това, да пиете вода и да си починете.

Най-важното е да помните, че няма един-единствен правилен начин да практикувате осъзната мастурбация.

„В някои дни това може да бъде просто бързо освобождаване на напрежението. В други може да бъде дълъг, чувствен ритуал. А понякога може просто да бъде начин да си припомните, че тялото ви принадлежи на вас, че вашето удоволствие е напълно валидно и че винаги има още какво да откривате“, казва Роунтри.