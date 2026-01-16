Любопитно

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Очакват ни дебюти, нови поредици, преводи на емблематични чуждестранни автори и творби на български автори

16 януари 2026, 10:45
Т ази година се очертава да бъде вълнуваща за любителите на литературата, като предстоят нови заглавия от познати автори, дългоочаквани творби, дебюти и преводи на емблематични чуждестранни автори.

Издателства, сред които „Сиела“, „Хермес“, „Колибри“ и много други, публикуваха списък с част от планираните си издания за 2026 г. 

Издателство „Обсидиан“ съобщи, че ще започне годината с  „Отпътуване“ от Джулиан Барнс, която ще излезе на 19 януари, дата на 80-ия юбилей на автора. Сюжетната линия следва историята на Стивън и Джийн, както и на съпътстващия ги стар Джак Ръсел териер. Двойката се влюбва като млада, разделя се и десетилетия по-късно отново възпламенява любовта помежду си.

Очаква се и дебютната творба на  италианеца Леонардо Сан Пиетро „Парти с кауза“ (Festa con casuario). Книгата беше отличена с наградата „Мондело Джовани“, а според журито това е „изключителен дебют с напрегнат сюжет и невероятна проза“. 

Ще видим по рафтовете и втората книга на M.Л. Стедман - A Far-Flung Life, който ще ни  пренесе в Западна Австралия през 1958 г.  Първата й творба „Светлина между два океана“  получи позитивни рецензии и беше екранизирана. 

Робърт Харис ще ни даде възможност да научим за историята на Агрипа  с едноименната си книга, която ще проследи битието на дясната ръка на Октавиан Август. 

Очакват се и вълнуващи заглавия в трилър жанра - от Джон Гришам, Дейвид Балдачи и Уолтър Наш. Кирстен Кинг ще представи дебютен трилър A good person с нетипична антигероиня. 

Националният регистър на издаваните книги в България е обявил 1325 планирани издания от български и чуждестранни автори, обхващащи всички жанрове, проза и лирика. В този списък са и включително учебници, книги с рецепти и наръчници. От българските автори може да очакваме „Булевард Родина“ на Милен Тодоров, издателство "Лени Ан", „По един или друг начин“ на Методи Любомиров Кръстев и „Приключенията на Дивина и Бранимир“ на Ана-Мария Антониева Герасимова-Конджакова.

„Алхимия на тайните“ е дебютната творба на нова съвременна фентъзи поредица от Стефани Гарбър, авторката на хитовите поредици  „Имало някога едно разбито сърце" и „Каравал“, която ще бъде издадена от "Бард".

Иванка Тръмп ще се нареди до авторите на автобиографии с книгата „Жените, които работят“, издадена от "Жануа".

Гласът на планината“ от японския автор Ясунари Кавабата, издадена от "Колибри", следва застаряващия бизнесмен Шинго Огата и неговите размисли за семейството, паметта, желанието и неумолимото време. 

Дъщерите на прислужницата“  на Сòнсолес Òнега и издателство "Колибри"ще следва историята на Клара и Каталина: едната е дъщеря на аристократично семейство, другата — на прислужницата, но тайна подмяна в деня след раждането ще промени завинаги бъдещето им . 

„Игрите на боговете “ на Абигейл Оуен и "Артлайн Студиос" е една от дългоочакваните творби за тази година. В сюжета се разказва за боговете и жестокият им Турнир, който определя кой от тях ще седне на трона на Олимп, но вместо да се сражават те, ги представляват простосмъртни. 

„Страшни нощи“ (Вещерски регистър на чудовищата 2) на Геновева Димова е продължението на „Мръсни дни“, издадено от "Сиела". Отново действието ще ви върне на границата на Белоград и Черноград.

Тази година също може да очакваме превода на "Зайче" (Bunny) от Мона Ауад. 

Това е само малка част от стотиците творби, които ще зарадват българските читатели. 

Източник: Национален регистър на издаваните книги в България, Orange Center, Reading Trolls, Момичетата от града    
