Втора поредна победа за Алекс Раева в “Като две капки вода”

“Като две капки вода” посрещна лятното часово време с новите девет имитации на звездните участници. Невероятни образи, много смях и танци белязаха седмия лайв на любимото шоу за преобразявания и направиха задачата на журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев - Фънки изключително трудна.

Най-много точки след гласуването на зрителите в приложението NOVA PLAY, оценките на журито и менторите събра Алекс Раева, а това й донесе втора поредна победа. Тя представи невероятен двоен образ - на Емилия и румънския певец Флорин Салам и изпълни хита “Турбуленция”. “Алекс, покланям се. Беше огромно удоволствие да се видя. Справи се прекрасно, адмирации”, доволна от имитацията бе Емилия.

Любимото дуо водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха първи на сцената Даниел Пеев-Дънди, който влезе в кожата на рок звездата и вокалист на Maneskin - Дамяно Давид. След него Пламена показа колко неудържим е вихърът на бурлеската с образа на Кристина Агилера. Борис подари на всички изключително забавно изпълнение на “Espresso Macchiato” на Томи Кеш, допълнено с култовия танц от видеото. Емилия показа различна част от артистичната си страна в ролята на поп звездата Рей. Иво Димчев не скри емоционалността си, връщайки се в началото на кариерата на един от най-награждаваните изпълнители - Сам Смит.

Симона се сблъсъка с втория си мъжки образ. Тази вечер тя слезе от асансьора като българския певец Георги Станчев и изпълни вечния хит “Ти ужасно закъсня” пред очите на дъщеря му. Весела Бабинова пренесе зрителите на NOVA в Турция с хита на Таркан “Dudu”. Виктор сложи край на вечерта с превъплъщението си в Меди и баладата “Да си тук”, а комплименти получи от оригиналния изпълнител, който наблюдаваше представянето му от първия ред.

Следващият понеделник Бутонът на късмета отреди Симона да бъде Уитни Хюстън и Марая Кери, Иво Димчев да изпълни Фики и Тони Стораро, Весела Бабинова да имитира дует “Каризма”, Виктор да се превъплъти в Ед Шийрън и Том Джоунс, Дънди да влезе в света на U2 и Мери Джейн Блайж, Борис да пресъздаде емоцията и гласа на Силвия Кацарова и Васил Найденов, Пламена да пее като Оливия Нютън Джон и Джон Траволта, Емилия да бъде Азис и Глория, а победителката Алекс Раева да се превърне в Ерос Рамацоти и Шер. Как ще се справят те и кой ще грабне победата във Вечерта на дуетите? - гледайте следващия понеделник, 6-и април, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (02.04) в КАПКИТЕ Podcast гост ще бъде Пламена Петрова. Певицата ще сподели какъв е пътят ѝ от тежкото заболяване до световните сцени, колко голямо предизвикателство е “Като две капки вода” и какво място заема музиката в живота й. Не пропускайте шестия епизод на КАПКИТЕ Podcast четвъртък в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

