Военният оркестър на САЩ изненада с метъл версия на „Bangaranga“ във Варна

П опулярният хит "Bangaranga" на българската поп звезда DARA прозвуча в изненадващ и много по-твърд вариант, след като бе изсвирен и изпян в стил тежък метъл от оркестъра на Военноморските сили (ВМС) на САЩ в Европа.

Нестандартното изпълнение се състоя по време на мащабен съвместен концерт с Представителния духовен оркестър на ВМС на Република България, който се проведе на площад „Антон Новак“ пред входа на Морската градина във Варна. Въпреки че официалният репертоар на събитието бе с музика от съвсем друг характер, американските военни музиканти решиха да изненадат присъстващите, поднасяйки модерния български хит като специален поздрав към родната публика.

Концертът на открито бе организиран по изключително празничен повод – отбелязването на 250-годишнината от обявяването на Независимостта на Съединените американски щати. Видеото от атрактивната изява, в което силно впечатление правят тежките „жици“ и майсторското соло на електрическа китара, бързо набира огромна популярност в интернет пространството.

Интересът към парчето на DARA не е прецедент в публичното пространство през последните месеци, след като на него вече танцуваха абитуриенти, спортната звезда Александър Везенков изпрати най-успешния си сезон под същите звуци, а световният тенис шампион Новак Джокович също се припозна като голям фен на песента.