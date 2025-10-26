Любопитно

Внукът на Симеон Сакскобурготски стана гвардеец (СНИМКА)

Князът ще репетира и участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – Елин Пелин

26 октомври 2025, 19:32
Внукът на Симеон Сакскобурготски стана гвардеец (СНИМКА)
Източник: Булфото

В оден от чувство на отговорност, достойнство и обич към България, княз Симеон-Хасан стана част от Сдружение "Младежки гвардейски отряди“ като гвардеец-доброволец.

Тържествената церемония по приемането му в редиците на организацията се състоя в присъствието на Негово Величество Цар Симеон II и членове на българското царското семейство.

С благословията на Цар Симеон ІІ и княгиня Калина, княз Симеон-Хасан прие символите на младежката гвардия, като тържествено пристъпи в редиците на организацията. Приветстван бе от д-р Денислава Ангелова – председател на Сдружение "Младежки гвардейски отряди“.

По време на церемонията княз Симеон-Хасан се поздрави лично с младите гвардейци от ученическия гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – гр. Елин Пелин, които имаха честта да се срещнат с Царя в двореца "Врана“.

Младежът е отговорен с чувство на отдаденост към българските традиции и национален дух. Роден в София, с истински интерес към нашата история, символи и духовни ценности, Симеон-Хасан е израснал в международна среда, владее няколко езика и демонстрира искрена обич към България.

Като част от организацията, Князът ще репетира и участва в дейностите на 22-рия ученически гвардейски отряд към СУ "Васил Левски“ – Елин Пелин, както и в национални и международни прояви, форуми и инициативи за младежко участие, доброволчество и гражданско образование.

Със своята подготовка, широк светоглед и комуникативност, княз Симеон-Хасан ще бъде естествен посланик на младите гвардейци на България в Европа и по света, носейки със себе си духа на феърплей, отговорност и уважение – ценности, които са в основата на младежката гвардейска идея.

Първото официално участие на младият княз, като част от Младежките гвардейски отряди на България ще бъде на 1 ноември – Деня на народните будители, когато младите гвардейци ще отдадат почит на делото на българските просветители и духовни водачи.

Сдружение "Младежки гвардейски отряди“ обединява ученици и младежи от цялата страна, които с дух на родолюбие, уважение и обществена отговорност усвояват знания и умения по протокол, етикет, доброволчество, лидерство и гражданска активност.

Младежките гвардейци участват в национални и местни инициативи, обществени каузи и образователни програми, насочени към възпитанието в уважение, съпричастност и любов към България и нейните традиции.

Инициативата се осъществява под патронажа на Президента на Република България, със съдействието на Националната гвардейска част и с подкрепата на Министерство на отбраната, Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта.

Източник: ИА "Фокус"    
Княз Симеон-Хасан Младежки гвардейски отряди Гвардеец-доброволец Цар Симеон II Българско царско семейство
Последвайте ни
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си

Кейти Пери и Джъстин Трюдо официално потвърдиха връзката си

Висяща от кран кукла на Нетаняху в Турция възмути Израел

Висяща от кран кукла на Нетаняху в Турция възмути Израел

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 1 ден
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 1 ден
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 1 ден
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 1 ден

Виц на деня

Мързелът не е грях - това е енергоспестяващ режим.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Свят Преди 1 час

От откриването на Walt Disney World през 1971 г. в комплекса са регистрирани 68 смъртни случая

Убит и ранени при стрелба в университет в Пенсилвания

Убит и ранени при стрелба в университет в Пенсилвания

Свят Преди 2 часа

Стрелбата е избухнала по време на празненства на открито в Университета "Линкълн"

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Израелската армия обяви, че е нанесла удар срещу "терорист" от "Ислямски джихад" в Газа

Свят Преди 4 часа

Групировката отрече да е планирала атака

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Красивата Мина Стоянова седна на стола на „Голямата сестра“, където отговори на всички неудобни въпроси на водещата Елена Сергова

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

"Тръмп денс": Президентът на САЩ танцува на летището в Малайзия (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Изпълнението беше част от тържественото посрещане на Тръмп

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Балони от Беларус отново затвориха за часове летището във Вилнюс

Свят Преди 5 часа

Обикновено балоните, идващи от Беларус, се използват за контрабанда на цигари

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

БСП официално прие ротацията на председателя на НС

България Преди 5 часа

Това съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Туск: Мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

Свят Преди 6 часа

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

Президентът Радев ще участва на световен форум за инвестиции в Саудитска Арабия

България Преди 6 часа

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева

<p>Песков: Некоректно е да се говори за &quot;отменяне&quot; на срещата между Путин и Тръмп</p>

Песков: Некоректно е да се говори за "отменяне" на срещата между Путин и Тръмп, тъй като нямаше дата за нея

Свят Преди 6 часа

"Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща", заяви говорителят на Кремъл

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

Мъж простреля смъртоносно друг с ловна пушка в Ямболско

България Преди 6 часа

Случаят е от частен имот в село Тенево

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Бурята "Мелиса" се засили до ураган от четвърта категория, приближава Ямайка и Куба

Свят Преди 6 часа

Прогнозират се потенциално катастрофални наводнения и свлачища в южната част на Доминиканската република и Хаити

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

Почина бившият ни национал по бокс Салим Салимов

България Преди 7 часа

Той е загубил битката с коварен туморумор

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Популярна напитка, която забавя стареенето при жените, разкрита от учени

Любопитно Преди 7 часа

Подробности може да научите в следващите редове

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

Кола падна в отводнителен канал край Съединение, има загинал и ранени

България Преди 7 часа

Сигнал на тел. 112 е подаден половин час след полунощ

<p>Заради санкциите: ЕС забрани&nbsp;екскурзиите&nbsp;до Русия и Беларус</p>

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Свят Преди 8 часа

Новината не се хареса на българския туристически бранш

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна!

Edna.bg

Неочакваният признак, че една двойка рано или късно ще се разведе

Edna.bg

Христо Янев след Берое: Трябва да бъдем постоянни и отдадени

Gong.bg

Сагерас: Боли ни, но и на Анчелоти, и на Моуриньо искат оставката след една загуба

Gong.bg

Опасна ли е топлата вода в чешмите в София и други големи градове

Nova.bg

Непокорният отец: Защо забраниха на архимандрит Никанор да проповядва

Nova.bg