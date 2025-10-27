Внимание, жени! 10 признака, че може да имате нисък естроген

Е строгенът е един от най-важните хормони в женското тяло – тих двигател, който поддържа не само репродуктивната система, но и здравето на костите, кожата, сърцето и дори настроението. Този хормон участва в безброй процеси – от регулиране на менструалния цикъл до поддържане на добър метаболизъм и енергия.

Когато нивата на естроген започнат да намаляват – независимо дали поради естествените хормонални промени с възрастта, стрес, нездравословен начин на живот или медицински състояния – организмът често изпраща ясни, но понякога подценявани сигнали. Жените могат да забележат промени във външния си вид, в настроението си или в начина, по който се чувстват физически.

Според специалистите по ендокринология, ранното разпознаване на тези признаци е от решаващо значение, защото хормоналният баланс играе ключова роля за дългосрочното здраве и благосъстояние.

Ниските нива на естроген не бива да се пренебрегват – те могат да доведат до проблеми с костната плътност, съня, либидото, настроението и дори паметта. Добрата новина е, че тялото подава видими и осезаеми сигнали, които могат да ви насочат навреме към нуждата от консултация със специалист.