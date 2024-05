Владимир Зомбори е големият победител в този сезон на "Като две капки вода"

Талантливият актьор Владимир Зомбори е големият победител в 12-тия сезон на "Като две капки вода".

По време на грандиозния финал, излъчван по Нова ТВ, осемте звездни участници излязоха за последно на сцената на най-доброто шоу за имитации в зала „Арена София“ пред повече от 10 000 души, за да се борят за любовта на зрителите, които ще определят големия победител. За титлата „Най-добър имитатор“ финалистите избраха сами своите образи.

Във финалната битка за приза, предимство с по две точки имаха първите петима в класирането - Владимир Зомбори, Наско от Б.Т.Р., Християна Лоизу, Иво Аръков и Елена Атанасова.

Продуцентът Маги Халваджиян приветства публиката в препълнената зала „Арена София“.

„Вярвам, че както сме се събрали тук, за да се забавляваме заедно, така можем да сме заедно в живота и да превърнем България в едно по-прекрасно място за живеене. Голямото шоу иска голяма зала, а това ще бъде един много различен финал. Вие всички тук сте номер 1!“, сподели той.

Не по-малко впечатляваща бе появата на журито и водещите на „Капките“. Геро и Любо Киров вдигнаха публиката на крака с култовото парче „Има ли цветя“, чийто римейк, дело на Moreno и Любо Киров, се превърна в суперхит през 2023 г. Веселин Маринов и Рачков взривиха сцената с неочаквания си дует и майсторското изпълнение на мега хита на любимия изпълнител на поколения българи „Малка жълта рокля“.

Първа от участниците на сцената излезе ослепителната Джулиана Гани в образа на ексцентричната звезда с трагична съдба Ейми Уайнхаус. Тя избра да изпълни хитовата й автобиографична песен Rehab, с която разчувства силно публиката и журито. Поп фолк фурията Мария разгорещи страстите в зала „Арена София“ като влезе в обувките на богинята на балканската музика с безброй концерти по целия свят Цеца Величкович и изпя хитовото парче „Забранени град“.

Панайот Панайотов се преобрази в един от пионерите на рокендрола, влиятелния американски певец и музикант Рой Орбисън и изпълни най-големия му хит – песента от емблематичния филм „Хубава жена“, в който участват Ричард Гиър и Джулия Робъртс. Актрисата Елена Атанасова бе неузнаваема в образа на нежната половинка от дуета Елица и Стунджи, чиято песен „Вода“ донесе пето място на България в престижния музикален конкурс „Евровизия“ през 2007 г. В образа на Стунджи на сцената до нея излезе Ники Станоев.

Иво Аръков избра да изпълни един от най-големите хитове популярната американска банда от Лас Вегас Imagine Dragons Believer, създала три от най-добрите рок песни на десетилетието според Billboard – Believer, Thunder и Radioactive. В напреднала бременност Християна Лоизу излезе облечена в традиционна родопска носия и извиси глас като българската народна певица Валя Балканска. С много чувство тя изпя песента „Излел е Дельо хайдутин“, включена през 1977 г. в Златната плоча на „Вояджър” и изпратена с американските космически апарати „Вояджър 1” и „Вояджър 2” като послание от Земята до далечния космос.

Рокаджията Наско от Б.Т.Р. избра едно от любимите парчета на феновете на твърдия звук Fear of the Dark на една от най-успешните световни хевиметъл групи Iron Maiden и атакува сцената в обувките на хеви метъл иконата Брус Дикинсън. Феноменално талантливият актьор Владимир Зомбори вдигна публиката на крака с невероятното изпълнение на песента на легендата Фреди Меркюри The Show Must Go On, записана в болничното му легло, но предваваща цялата енергия, която носи в сърцето си до последен дъх.

След като зрителите на NOVA дадоха своя глас 4 от участниците продължиха напред към големия финал – Християна, Наско, Зомбори и Иво Аръков.

„Тази вечер написахме история. Никога досега телевизионно предаване не е излъчвано на живо пред 11 хиляди души. Това е магията на телевизията. Благодаря на хората, които оставиха сърцето си в този сезон. Благодаря и на журито и на водещите. Лудостта на Геро и Рачков прави шоуто толкова велико“, сподели вълнението си продуцентът Маги Халваджиян.

