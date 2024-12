Vivacom е Компания на годината в Leaders of Influence Awards 2024

Vivacom бе отличен с престижната награда Компания на годината във второто издание на конкурса Leaders of Influence Awards 2024. Журито оцени високо постоянството на телекома в развитието на иновативни продукти и услуги, за да предостави най-доброто изживяване на потребителите. Телекомът спечели голямата награда за лидерството, иновациите и позитивното въздействие, които компанията оказва върху обществото чрез устойчиви решения, висококачествени услуги и социално отговорни инициативи. През последните 15 години компанията е инвестирала близо 3 млрд. лева в иновации и технологии, като е осигурила неограничена свобода в общуването на над 2 милиона клиенти, използващи над 5.5 милиона услуги. Наградите се организират за втора година от b2b Media и отличават най-влиятелните компании и личности, допринесли позитивно върху обществения и корпоративния живот.

Източник: Vivacom

„Наградата „Компания на годината“ е изключително ценна за нас, защото я получаваме в годината, в която празнуваме 15 години от създаването на Vivacom. През последните години Vivacom се утвърди като лидер в телеком сектора в България, благодарение на стратегическите инвестиции, новаторския дух и фокуса върху нуждите на нашите клиенти. Благодаря на всички колеги за тяхната отдаденост, а на нашите партньори и клиенти за доверието“, коментира Николай Андреев, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

Освен голямата награда Leader of the Year, Vivacom грабна и три отличия за иновации в категориите – Innovation and Success, Strategy, Leadership and Success и Leading by Innovation.

Източник: Vivacom

В категория Innovation and Success Vivacom спечели първото място с широкото си портфолио от продукти и услуги, утвърждаващи телекома като иноватор в телекомуникационния сектор у нас. Освен че изгради най-голямата 5G мрежа1 и единствената в страната 10 GIGA оптична мрежа, компанията въведе първите в България наистина неограничени Unlimited планове, даващи пълна свобода на общуване, и първите бустери за скорост към тях. През септември Vivacom лансира първото си портфолио от смарт устройства, правещи технологиите достъпни за всеки. Сред иновативните услуги се отличава и ТВ платформата EON, чиято Видеотека бе напълно обновена в началото на годината.

За утвърждаването си като лидер и водещ инвеститор в българския телекомуникационен пазар Vivacom грабна второто място в категорията Strategy, Leadership and Success. През годините компанията се превърна успешно в модерен и иновативен телеком, предоставящ на бизнеса услуги за оптимална продуктивност, на българските общини – смарт решения за умни градове, а на потребителите – неограничена свобода в общуването.

Vivacom се отличи и сред лидерите в иновациите в категорията Leading by Innovation за революционната стъпка да тества първи в България и един от първите в света най-новата мобилна технология 5.5G. Постигнатите резултати за бързината на мрежата бяха впечатляващи - средни скорости на download от над 10 Gbps и скорости на upload над 1 Gbps. 5.5G стандартът е създаден, за да увеличи капацитета на 5G мрежата и да развие пълния ѝ потенциал. Най-големите предимства от новата технология се очакват за бизнеса като индустриална автоматизация, подобрена навигация, вериги за доставки и интелигентни градове, а в бъдеще – и при автономните автомобили. За крайните потребители 5.5G ще осигури по-висок капацитет на мрежата за стрийминг на видео с високо качество, по-бързо сваляне и качване на данни и подобрени услуги в натоварени райони.

1 Най-голямо покритие на 5G мрежа след сравнение по публично достъпна информация към 21.11.2024 г. за покритието на операторите по брой населени места и курорти. Повече на vivacom.bg