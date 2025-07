Вярно е: Супата може да ви помогне да се възстановите по-бързо от настинки и грип

В продължение на поколения пилешката супа е предпочитано лекарство за хора, които се чувстват зле. Тя заема ценно място в много култури като успокояващо средство за лечение на настинки и грип, пише Sciencealert.

Но има ли някаква истинска наука зад идеята, че супата може да ни помогне да се възстановим от респираторни инфекции?

Учени проведоха систематичен преглед, за да проучат този въпрос, който разгледа научните доказателства за ролята на супата в лечението на остри инфекции на дихателните пътища, като обикновена настинка, грип и COVID-19.

От повече от 10 000 записа, те идентифицираха четири висококачествени проучвания, включващи 342 участници. Тези проучвания са тествали различни супи, включително традиционен пилешки бульон , ечемичена супа и билкови зеленчукови смеси. Въпреки че са все още в ранен етап, доказателствата са обещаващи.

Едно проучване установява, че хората, които са яли супа, са се възстановявали до 2,5 дни по-бързо от тези, които не са яли.

Симптоми като запушен нос, болки в гърлото и умора били по-леки. Някои участници също така показали намалени нива на маркери, свързани с възпалението: вещества в кръвта, които се повишават, когато имунната система се бори с инфекция.

"It's True: Soup Can Help You Recover Faster From Colds And Flus."https://t.co/ZsL8QxN40D