„В тъмната сянка на правосъдието: Историята на адвокат Марк Агнифило – от рап величия до секс култове“

М арк Агнифило е име, което резонира силно в правните среди на Ню Йорк, а напоследък все по-често и в световното медийно пространство. Адвокат, чийто стил е едновременно дързък и елегантен, той е известен с участието си в някои от най-шумните и противоречиви дела на нашето време. От защитата на музикални магнати до конфронтацията с лидери на сектантски движения, кариерата на Агнифило е пъстра палитра от правни битки, белязани от високи рискове и медиен интерес.

Един от последните случаи, който привлече вниманието към Агнифило, е свързан с музикалния продуцент и рапър Шон "Диди" Комбс.

Делото срещу Шон "Диди" Комбс

През май 2025 г. в Ню Йорк започна федералният процес срещу Шон "Пъф Диди" Комбс по обвинения в сексуален трафик, рекет и принуждаване на жени към проституция. Прокуратурата твърди, че Комбс е ръководил престъпна организация, която организирала наркотици и сексуални партита, известни като "Freak Offs", и използвала насилие и заплахи за контрол над жените.

„Очаквам дълга битка за добър резултат за г-н Комбс,“ каза Агнифило .

„Ще се боря със зъби и нокти, за да бъде освободен, и той трябва да бъде освободен, като се има предвид всичко, което е направил, и че е дошъл тук доброволно.“

Делото срещу Кийт Раниер и NXIVM

През 2019 г. Кийт Раниер, основател на организацията NXIVM, беше обвинен в създаване на тайна група, наречена DOS, в която жени бяха принуждавани да предоставят компрометираща информация и да участват в сексуални актове под заплаха от изнудване. Раниер беше признат за виновен по всички обвинения, включително сексуален трафик и рекет, и осъден на 120 години затвор, припомня The Guardian .

Марк Агнифило беше водещият адвокат на защитата. В пледоариите си той твърдеше, че отношенията в DOS са били доброволни и че участниците са били пълнолетни и дееспособни лица, вземащи собствени решения. Той описваше DOS като "социален клуб", а не като престъпна организация.

Sean "Diddy" Combs' lawyer Marc Agnifilo defended self-help guru Keith Raniere in a similar sex-trafficking case. Here's what it could mean. https://t.co/9DI4uULWc2

Това дело, което мнозина нарекоха най-голямото дело за секс култ в Америка, разкри потресаващи детайли за експлоатация, принудителен труд и сексуално насилие над десетки жени. Агнифило представляваше няколко от обвиняемите в кръга на Раниер, включително Клеър Бронфман, наследница на Seagram, която беше осъдена за участие в престъпната схема.

Стилът на Агнифило по време на процеса NXIVM беше обект на интензивни дискусии. Той не се поколеба да бъде агресивен в кръстосаните разпити на свидетели на обвинението, опитвайки се да подкопае тяхната достоверност и да представи алтернативна гледна точка за събитията. Неговите пледоарии бяха често емоционални и убедителни, насочени към човешката страна на неговите клиенти, дори и на фона на ужасяващите обвинения.

"Аз не съм тук, за да съдя моите клиенти. Моята работа е да гарантирам, че те получават справедлив процес и че гласът им е чут", заявява Агнифило в едно свое интервю, цитиран от правни издания. Тази философия е в основата на неговия подход – той се ангажира дълбоко със случаите си, често прекарвайки безсънни нощи в подготовка и разработване на стратегии, пише CNN .

Делото срещу Кийт Раниер завърши с осъдителна присъда за лидера на NXIVM, който получи 120 години затвор. Някои от клиентите на Агнифило също бяха признати за виновни и получиха различни по тежест наказания. Броят на жертвите в случая NXIVM е трудно да бъде определен точно, но се смята, че са десетки, ако не и стотици жени, които са били подложени на манипулация и насилие от страна на Раниер и неговите съучастници.

Кой е Марк Агнифило?

Преди делата около Комбс и NXIVM, Марк Агнифило вече имаше репутация на адвокат, който не се страхува да поеме трудни и медийно наситени случаи. Той е участвал в дела, свързани с организирана престъпност, измами на Уолстрийт и други високопрофилни криминални обвинения.

Агнифило също защитава бивш служител на Goldman Sachs, осъден през 2022 г. за подкуп и корупция, свързани със суверенния фонд на Малайзия=

Друго емблематично дело е това срещу Али Садр Хашеминеджад, ирански банкер. Той беше обвинен в нарушаване на санкции и пране на пари. Агнифило успя да постигне оттегляне на обвиненията поради процесуални нарушения от страна на прокуратурат, припомня Bloomberglaw .

Делото срещу Делрой Хенри, бивш полицай, който беше обвинен в злоупотреба със служебно положение и корупция, също остави следа в медиите и досието на адвокат Агнифило. В този случай той успя да договори условна присъда за клиента си.

Sean “Diddy” Combs children arrive at U.S. District Court in Manhattan for the opening of his trial. pic.twitter.com/BKhXHVvLca