В света на богатите и лукса: Най-модерните жилищни сгради

Н яма абсолютно никаква логика в словосъчетанието „инвестиционна покупка на апартамент в Малинова долина”. Няма, защото това е квартал с една основна улица и два изхода от него. Но, както народът е казал – „всеки сам си преценя”.

Малко по-различна е последната тенденция сред автомобилните компании, които започнаха да се надпреварват с инвестиционни строителни проекти в някои от най-апетитните места за строеж. Най-привлекателното място за строеж се оказва Маями, където свои небостъргачи издигат Aston Martin, Bentley, Mercedes, Lamborghini и Pagani.

Bentley Residences is the first residential offering by one of the world’s most revered luxury brands. pic.twitter.com/r4xcxZZdBN