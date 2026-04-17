„В сянката на свободата" в „Темата на NOVA"

17 април 2026, 14:40
„В сянката на свободата" в „Темата на NOVA"
Деница Суруджийска   
Източник: Красена Ангелова/NOVA

Т е са въстаници, четници, спасители. Изпълняват опасни мисии, хвърлят се в боя, повеждат след себе си десетки хора. И са жени. В навечерието на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание в „Темата на NOVA” журналистът Деница Суруджийска и операторите Росен Илиев и Бисер Милков разказват невероятните истории на три героини от освободителните борби.

Една от тях е таен куриер на Васил Левски и участник в няколко войни, а друга става единствената жена в Хвърковатата чета на Георги Бенковски. Третата героиня успява да спаси живота на стотици хора с мисия, белязана от златния пръстен на знатен паша. Оказва се, че част от свидетелствата за тези подвизи вече са обвити в легенди и мистерии, а други до днес остават живи в документи, снимки и спомени. Очаквайте вълнуващи разкази и истории, останали в сянката на свободата. Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Гледайте „В сянката на свободата“ в „Темата на NOVA“ на 18 април, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Извънредно от „Дондуков" 2: Илияна Йотова ще направи обръщение към нацията броени часове преди вота

Папа Лъв XIV: Шепа тирани опустошават света

Заплаха за атака с дронове срещу израелското посолство в Лондон вдигна полицията на крак

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд" на САЩ

Почивка и шопинг извън ЕС: До колко евро стоки може да внесете от чужбина

10 породи котки с красиви сини очи

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Русия ще засили противовъздушната си отбрана до бреговете на Балтийско море

Свят Преди 10 минути

Това заяви областният губернатор Александър Дрозденко, след украински удари срещу местни енергийни и пристанищни съоръжения

Войната с Иран удари доставките за Европа: САЩ бавят боеприпасите за Литва

Свят Преди 35 минути

Вашингтон е информирал редица съюзници от Балтийския и Скандинавския регион, че запасите им се изчерпват заради конфликта в Близкия изток; Вилнюс остава в постоянен контакт с Пентагона

Рядка четиридневна магнитна буря ще удари Земята

Любопитно Преди 1 час

Слънцето е решило да направи истинско светлинно шоу, чиито последици ще усетим от 17 до 20 април. Космическа буря от такъв мащаб е рядкост през пролетта – и тя не само влияе на настроението ви, но буквално може да е изпитание за кръвоносните ви съдове

Технологии Преди 1 час

От Италия с любов: удоволствието да минеш през серпентините на Стелвио се въплъщава в модерния едноименен турър на Moto Guzzi, докато Tuono 457 идва под формата на „гол“ адреналин с марка Aprilia

Кино програмата на SHAPESHIFT 2026: Къде свършва алгоритъмът и започва човекът?

Любопитно Преди 2 часа

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Свят Преди 2 часа

Международната енергийна агенция предупреди, че заради блокадата на Ормузкия проток авиокомпаниите ще започнат да отменят полети „много скоро“. Докато KLM вече съкращава графици, запасите на Стария континент ще стигнат за по-малко от два месеца

За четири денонощия са инсталирани общо 7500 машини за гласуване

България Преди 2 часа

Карантинираните машини са 500, като този брой е очакван и е в рамките на нормалното

Напусна ни баскетболният треньор Иван Балъков

България Преди 2 часа

Той е дългогодишен учител в ОУ “Петко Р. Славейков” в град Велико Търново

Любопитно Преди 2 часа

Музеят „Воло“, известен с разказите за духове, претърпя странен инцидент – залите с артефакти за 6 млн. долара бяха наводнени без видима причина точно на 14 април. Собствениците са в шок: „Това е повече от ирония, това е почти паранормално“

Хиляди се връщат в Ливан след примирието с Израел

Свят Преди 2 часа

Трафик и задръствания по основните пътища към южната част на страната

Регионална среща събира независими търговци във Велико Търново в края на април

Любопитно Преди 2 часа

Тази година форматът „Търговия с човешко лице“ включва серия от събития, насочени към непосредствен диалог с бизнеса на традиционна търговия

Любопитно Преди 2 часа

Официално обявиха началото на работата по „Топ Гън 3“, като сценарият за новото приключение на Маверик вече е в напреднала фаза. Докато Том Круз загатва за бъдещи каскади, Disney отговори с първи кадри от новите „Отмъстители“ и „Междузвездни войни“

Голям пожар в Пловдив изпепели над 30 автомобила в автоморга

България Преди 2 часа

Огънят е избухнал в индустриалната зона край Околовръстното шосе

Сара Фъргюсън

Любопитно Преди 2 часа

Фъргюсън, която загуби титлата си херцогиня на Йорк, след като Андрю беше лишен от кралските си почести от брат си крал Чарлз, беше видяна за последно сред семейство и приятели на кръщенето на внучката си Атина, второто дете на принцеса Беатрис, през декември 2025 г.

Политическо напрежение в Будапеща - Мадяр призова за търпение

Свят Преди 2 часа

Той подчерта, че все още няма окончателно решение за ключови постове като министрите на образованието и културата, като уточни, че има няколко обсъждани кандидати

700 000 евро допълнителни възнаграждения за служителите в "Борба с градушките"

България Преди 3 часа

Средствата ще бъдат отпуснати с решение на Министерския съвет

