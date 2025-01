Уволниха жена, след като котката ѝ пусна мейл от нейно име (ВИДЕО)

П редставете си, че се събуждате в обичайния си ден, пиете сутрешното си кафе, проверявате имейлите си и после научавате, че мистериозно сте загубили работата си. Започвате да изпадате в паника и докато всички възможни причини минават през ума ви, се опитвате да разберете какво се е объркало. Дали сте пропуснали краен срок? Дали сте обидили колега?

Тогава излиза наяве най-неочакваната причина, че любимият ви домашен любимец е подал оставката ви. Звучи абсурдно, нали? Е, точно това се е случило на една жена в Китай, чиято котка случайно изпратила писмото ѝ за напускане, докато тя все още се чудела дали да го изпрати.

25-годишната жена, която живее с девет котки, разказва, че е написала писмо за напускане, но се колебаела дали да го изпрати, защото парите от работата ѝ били необходими, за да издържа домашните си любимци. За съжаление котката ѝ имала други планове. Докато обмисляла решението, котката скочила на бюрото ѝ и натиснала клавиша Enter на лаптопа, като неволно изпратила писмото с оставката на шефа ѝ.

