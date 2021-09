З вездата Ума Търман сподели най-мрачната си тайна, разкривайки, че е направила аборт в късните си тийнейджърски години.

Актрисата от „Убий Бил“ сподели своя опит с прекратяването на бременността си в ранна възраст, критикувайки новия закон в Тексас, който позволява изправяне на лекари на съд за аборт, както и всеки друг, помогнал на жена да абортира след шестата седмица от бременността, съобщава БГНЕС.

Актрисата обясни, че решението ѝ е било взето отчасти защото се е чувствала неспособна да осигури стабилен дом за дете по това време.

„Започнах актьорската си кариера на 15-годишна възраст, работейки в среда, в която често бях единственото дете в екипа. В късните си тийнейджърски години случайно забременях от много по-възрастен мъж. Живеех в Европа, далеч от семейството си, и трябваше да започна нова работа. Дълго време се опитвах да разбера какво да правя. Исках да запазя детето, но как?”

51-годишната в момента актриса потърсила съвет от семейството си и в крайна сметка решила да прекрати бременността - решение, което все още я натъжава, но вярва, че това решение я е довело до там, където е днес.

„Решихме като семейство, че не мога да продължа бременността и се съгласихме, че прекратяването е правилният избор. Сърцето ми обаче беше разбито“, споделя Ума.

Тя има две деца, Мая на 23 години и Левон на 19 години, от бившия си съпруг Итън Хоук и 9-годишната Луна от Арпед Басон. Звездата сподели своята история „с надеждата да отклони пламъците на противоречията от уязвимите жени, за когото този закон ще има непосредствено действие“.

„Това беше най-мрачната ми тайна досега. На 51 години съм и го споделям с вас от дома, където отгледах трите си деца, които са моята гордост и радост.“

Звездата от „Криминале“ определи законодателството в Тексас като „криза на правата на човека, която дискриминира жените в неравностойно положение“.

