Учените откриха изненадваща причина, поради която хората ядат повече захар

Сладоледите, замразените десерти и супер охладените газирани напитки придобиват привлекателност в лепкавите летни горещини

19 септември 2025, 07:29
Учените откриха изненадваща причина, поради която хората ядат повече захар
Източник: iStock/Getty Images

С ладоледите, замразените десерти и супер охладените газирани напитки придобиват нова привлекателност в лепкавите летни горещини. Нови изследвания установяват, че тъй като изменението на климата води до по-високи температури, американците консумират все повече от тях, което води до тревожни последици за здравето, пише CNN.

Има много доказателства, че изменението на климата ще повлияе на наличността и качеството на храните, което ще доведе до недостиг, повишаване на цените и дори ще засегне хранителната им стойност, каза Пан Хе, автор на изследването и преподавател по екологични науки и устойчивост в университета в Кардиф. Но много по-малко се знае за влиянието му върху това, което избираме да ядем и пием, каза тя пред CNN.

Изследователите са проучили данни за покупките на хранителни продукти от домакинствата в САЩ между 2004 и 2019 г., което им е позволило да проследяват едни и същи семейства в продължение на дълъг период от време. След това са сравнили решенията за покупка с регионални метеорологични данни, включително температура и влажност.

С повишаването на температурите хората консумират повече захар, най-вече под формата на подсладени със захар напитки като газирани напитки и сок, според проучване, публикувано в понеделник в списание Nature Climate Change.

По-горещото време кара телата да губят повече вода, което кара хората да жадуват за хидратация и охлаждане. За много хора в САЩ това означава да посягат към студени, сладки продукти като газирани напитки и сладолед, каза той.

Ефектът е особено изразен в домакинствата с по-ниски доходи или по-ниско ниво на образование, установи проучването. По-необлагодетелстваните групи вече имат по-високи нива на консумация на захар, тъй като тази храна може да бъде по-евтина и по-достъпна, което ги прави по-склонни да изберат тези продукти в жегата. Според проучването, те могат също така да прекарват по-малко време в климатизирани помещения.

Проучването прогнозира, че консумацията на захар в цялата страна може да се увеличи с близо 3 грама на ден до 2095 г., ако замърсяването, което затопля планетата, продължи безконтролно, като уязвимите групи са изложени на най-висок риск.

Твърде много захар може да доведе до редица негативни последици , включително по-висок риск от затлъстяване, диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Американската сърдечна асоциация препоръчва ограничаване на добавените захари до не повече от 6% от общия дневен прием на калории: не повече от 36 грама за мъжете и 26 грама за жените.

Въпросите на общественото здраве, свързани с консумацията на захар, са широко обсъждани, но ако вземем предвид взаимодействието с изменението на климата, това ще влоши нещата. Политиците по света може да се наложи да обмислят начини за управление на консумацията на захар като част от адаптацията към изменението на климата.

„Доказателствата за това как (екстремните горещини) променят хранителните навици са все още сравнително оскъдни“, каза Шарлот Куковски, изследовател в Лабораторията за социални решения в Кеймбридж към университета в Кеймбридж, която не е участвала в изследването. Проучването „подчертава по-малко обсъждан канал, чрез който изменението на климата може да повлияе на човешкото благосъстояние“, каза тя пред CNN.

„Особено тревожно е, че най-уязвимите групи – тези с по-малко ресурси за адаптация – са едновременно най-изложени на затоплянето и най-застрашени от заболявания, свързани с храненето“, добави тя.

Шарлот Куковски каза, че все още не е ясно как точно изменението на климата ще повлияе на хранителните навици на човечеството и потенциалните последици върху здравето и неравенството, като са необходими много повече изследвания в различни части на света.

Източник: CNN    
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

