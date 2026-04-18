Учени разгадаха 500-годишна мистерия на Да Винчи за човешкото сърце

П оловин хилядолетие след като Леонардо да Винчи скицира сложни мускулни структури в човешкото сърце, изследователи най-сетне обясниха тяхната анатомична функция, съобщава уебсактът „Popular Mechanics“. Оказва се, че наблюденията му са били изключително точни.

За да достигнат до отговора, учените използват фрактална теория, магнитно-резонансна томография и напреднали изчислителни методи, за да изследват структури, известни като трабекули. Те установяват, че този разклонен, наподобяващ снежинка мускулен слой играе роля за риска от сърдечни заболявания.

В публикация от 2020 г. изследователите обясняват, че вътрешната повърхност на човешкото сърце е покрита със сложна мрежа от мускулни нишки, считана за остатък от ембрионалното развитие. Функцията на тези трабекули при възрастни и тяхната генетична основа дълго време остават неясни.

Леонардо да Винчи създава детайлни рисунки на тези фини, дантелени структури след пряк оглед и дисекция на сърце. Той забелязва разклонената им форма, наподобяваща корени на дърво, и предполага, че служат като мрежа за кръвообращение, която подпомага поддържането на топлината чрез циркулация около жизненоважния орган.

Съвременният анализ позволява на учените да открият общи характеристики в образните данни на различни пациенти и да направят изводи за ролята на трабекулите. Биомеханични симулации и наблюдения показват, че тяхната морфология е съществен фактор за работата на сърцето. Определени структурни особености са свързани с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания.

Фракталният подход, използван в това изследване, намира приложение в различни области – от картография до телекомуникации – навсякъде, където структури се разклоняват на по-малки и по-малки елементи. В случая с трабекулите именно този модел на разклоняване разкрива ключови биологични закономерности.

Изследователката Хана Майер подчертава, че комбинирането на генетика, клинични наблюдения и биоинженерство е довело до откриването на неочакваната роля на миокардните трабекули в функционирането на сърцето при възрастни. Тя допълва, че това е едва началото на по-задълбочено разбиране на тези структури.

Откритието потвърждава, че наблюденията на Леонардо да Винчи са изпреварили времето си и демонстрира как съвременната наука може да даде отговори на въпроси, поставени преди векове.