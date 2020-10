Тъмната страна на Нобеловите награди

О т основаването си през 1901 г., Нобеловите награди са се утвърдили като едни от най-престижните отличия в света. Въпреки това, те нерядко предизвикват големи скандали и биват подлагани на ожесточени критики. Спорни лауреати, съмнителни решения и обвинения в конфликт на интереси са само част от противоречията, свързани с Нобеловите награди.

Търговецът на смърт

Проблемите около престижните отличия започват още с техния основател – Алфред Нобел. Шведският изобретател остава в историята като създателя на динамита, което кара много хора да отправят остри критики срещу него. Когато неговият брат умрял, френски вестник допуска грешката да публикува статия, в която се казва, че починалият всъщност е Алфред Нобел. Тя е озаглавена „Търговецът на смърт умря“, а в нея се отбелязва, че „той натрупал голямо богатство, измисляйки нови начини да се убиват хора възможно най-бързо“. Предполага се, че въпросната статия шокира Нобел и го провокира да основе наградите.

Необичайни номинации

В историята на отличията има редица противоречиви номинации, но едва ли някоя може да се мери с тази на…Адолф Хитлер. Малко известен факт е, че през 1939 г. лидерът на нацистка Германия е номиниран за Нобелова награда за мир. Всъщност, става въпрос за шега, инициирана от шведския политик Ерик Бранд. Тя, обаче, предизвиква огромен скандал и в резултат номинацията на Хитлер е оттеглена. През 1945 и 1948 г. съвсем насериозно за наградата пък е номиниран друг диктатор, известен с жестокото си управление – ръководителят на СССР Йосиф Сталин.

Нобеловите лауреати, които обърнаха гръб на мира

Хитлер срещу Нобеловите награди

Съществува и още една любопитна връзка между престижните отличия и Адолф Хитлер. През 1935 г. Нобеловата награда за мир е връчена на германския журналист Карл фон Осиецки, който е отявлен критик на Хитлер. Това вбесява нацисткия лидер и в резултат той забранява на германците да получават Нобелови награди. Хитлер дори създава тяхна алтернатива – Националните отличия за изкуство и наука. Общо трима Нобелови лауреати – Рихард Кун, Адолф Бутенанд и Герхард Домаг (първите двама спечелили награди за химия, а Домаг – за медицина), били принудени да се откажат от наградите си. След края на Втората световна и падането на нацисткия режим, учените все пак получават отличията си.

Да се откажеш от престижната награда

Повечето хора смятат, че да получиш Нобелова награда е огромна чест, но все пак има и такива, които не споделят това мнение. В историята на отличията има два случая, в които наградените отказват да приемат призовете си. Единият от тях е писателят Жан-Пол Сартр (отличен с Нобелова награда за литература през 1964 г.), който не желаел да приема каквито и да било награди. Десет години по-късно, виетнамският политик Ле Дък Тхо печели Нобелова награда за мир заедно с американския си колега Хенри Кисинджър заради усилията им да бъде сложен край на войната във Виетнам. Тхо, обаче, отказва да приеме приза с мотива, че в азиатската страна мир все още няма.

Спорни решения

Нобеловата награда за мир е изключително престижно отличие, но то често се превръща в обект на разпалени противоречия. Причина за това е биографията на някои от лауреатите. Ярък пример в това отношение е палестинският революционер и политик Ясер Арафат. През 1994 г. той печели наградата за мир заедно с Шимон Перес и Ицхак Рабин заради усилията им да бъде постигнат мир между Израел и Палестина. Решението предизвиква вълна от недоволство. Много хора отбелязват, че окончателно споразумение между двете враждуващи страни не е постигнато, а по време на преговорите не е било разгледано тежкото положение на палестинските бежанци. Освен това, Арафат е подложен на критики, че като ръководител на Фатах и Организацията за освобождение на Палестина е бил замесен в извършването на редица кървави атентати.

