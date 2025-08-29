Трите държави, в които хората остаряват най-бавно

С поред проучване на учени, има три страни, където хората остаряват по-бавно и обратното - много бързо.

Къде по света хората остаряват най-бързо?

От оценяваните страни, хората в Египет и Южна Африка стареят най-бързо . Биологичната възраст на египтяните е средно с 4,85 години по-голяма от хронологичната им възраст, докато южноафриканците са с почти четири години по-възрастни. Унгария, Еквадор и Колумбия също са на последно място в списъка.

Където хората остаряват бавно

Най-здравословните нива на стареене са демонстрирани от северноевропейските страни, като Дания, Швеция и Словакия се открояват особено.

Изследователите отдават предимството на Дания на високото структурно равенство, силните демократични институции, високите нива на образование, чистия въздух и ниските нива на сърдечно-съдови заболявания.

Вместо това, според тях, Египет има значителни недостатъци, включително социално-икономическо неравенство, висока разпространеност на хипертония, диабет и сърдечни заболявания, което обяснява значително ускореното стареене на населението му.

Заслужава да се отбележи, че изследването има ограничения, тъй като анализът включва само 40 държави, докато в света има над 190. САЩ, Япония и много други държави не са включени.

Хронологична срещу биологична възраст

Хронологичната възраст е броят години, през които сме живели.

Биологичната възраст е възрастта на нашите клетки, тъкани и органи. Тя може да бъде по-висока или по-ниска от хронологичната възраст, защото е повлияна от генетиката и начина на живот. Биологичната възраст, която надвишава хронологичната възраст, увеличава риска от развитие на хронични заболявания като деменция, сърдечни заболявания, рак и диабет тип 2.

Международен екип от изследователи анализира данни от близо 162 000 души и установи, че ускореното стареене е повлияно от:

ниски доходи;

лошо качество на въздуха;

социално-икономическо и полово неравенство;

ограничени политически свободи и слаби демокрации.

„Как човек остарява зависи не само от неговия избор или биология, но и от неговата физическа, социална и политическа среда, и тези ефекти варират значително в различните страни“, каза Сандра Баез, един от авторите на изследването.