Любопитно

Трите държави, в които хората остаряват най-бавно

Според проучване на учени, има три страни, където хората остаряват по-бавно и обратното

29 август 2025, 06:32
Трите държави, в които хората остаряват най-бавно
Източник: iStock

С поред проучване на учени, има три страни, където хората остаряват по-бавно и обратното - много бързо.

Къде по света хората остаряват най-бързо?

От оценяваните страни, хората в Египет и Южна Африка стареят най-бързо . Биологичната възраст на египтяните е средно с 4,85 години по-голяма от хронологичната им възраст, докато южноафриканците са с почти четири години по-възрастни. Унгария, Еквадор и Колумбия също са на последно място в списъка.

Където хората остаряват бавно

Най-здравословните нива на стареене са демонстрирани от северноевропейските страни, като Дания, Швеция и Словакия се открояват особено.

Изследователите отдават предимството на Дания на високото структурно равенство, силните демократични институции, високите нива на образование, чистия въздух и ниските нива на сърдечно-съдови заболявания.

Вместо това, според тях, Египет има значителни недостатъци, включително социално-икономическо неравенство, висока разпространеност на хипертония, диабет и сърдечни заболявания, което обяснява значително ускореното стареене на населението му.

Заслужава да се отбележи, че изследването има ограничения, тъй като анализът включва само 40 държави, докато в света има над 190. САЩ, Япония и много други държави не са включени.

Хронологична срещу биологична възраст

Хронологичната възраст е броят години, през които сме живели.

Биологичната възраст е възрастта на нашите клетки, тъкани и органи. Тя може да бъде по-висока или по-ниска от хронологичната възраст, защото е повлияна от генетиката и начина на живот. Биологичната възраст, която надвишава хронологичната възраст, увеличава риска от развитие на хронични заболявания като деменция, сърдечни заболявания, рак и диабет тип 2.

Международен екип от изследователи анализира данни от близо 162 000 души и установи, че ускореното стареене е повлияно от:

  • ниски доходи;
  • лошо качество на въздуха;
  • социално-икономическо и полово неравенство;
  • ограничени политически свободи и слаби демокрации.

„Как човек остарява зависи не само от неговия избор или биология, но и от неговата физическа, социална и политическа среда, и тези ефекти варират значително в различните страни“, каза Сандра Баез, един от авторите на изследването.

Източник: rbc.ua    
Стареене Биологична възраст Хронологична възраст Ускорено стареене Бавно стареене Фактори за стареене Социално-икономическо неравенство Демократични институции Качество на въздуха Изследване на стареенето
Последвайте ни

По темата

Очаква ни летен петък с температури до 35 градуса

Очаква ни летен петък с температури до 35 градуса

29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“

29 август: Денят, в който Ню Орлиънс потъна – ураганът „Катрина“

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Трите държави, в които хората остаряват най-бавно

Трите държави, в които хората остаряват най-бавно

Нови правила за отчитане на водомерите в София

Нови правила за отчитане на водомерите в София

pariteni.bg
Европейският съюз трябва да се вразуми

Европейският съюз трябва да се вразуми

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 2 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 2 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 2 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 2 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

България Преди 18 минути

След анализ се очаква да бъдат обсъдени и нови възможни действия за справяне с проблема

"Долината на китовете" в Египет разкри древна мистерия

"Долината на китовете" в Египет разкри древна мистерия

Любопитно Преди 1 час

В някакъв момент предците на китовете напуснали сушата и са се насочили към водата – но как е станало това?

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Тръмп е недоволен, но не и изненадан от руските удари

Свят Преди 8 часа

Каролайн Ливит: Това са две страни, които са във война от много дълго време

ЕК: Следим внимателно сериозната ситуация в Сърбия

ЕК: Следим внимателно сериозната ситуация в Сърбия

Свят Преди 8 часа

Това заяви ръководителят на Генерална дирекция „Разширяване и Източно съседство“

Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша

Изтребител F-16 се разби, пилотът загина в Полша

Свят Преди 10 часа

Самолетът се е разбил на пистата и я е повредил

Медведев заплаши Австрия с вето за НАТО

Медведев заплаши Австрия с вето за НАТО

Свят Преди 10 часа

Медведев: Принципът на неутралитет е основата на самата австрийска държавност

Фон дер Лайен се обади на Тръмп и Зеленски след атаката на Русия

Фон дер Лайен се обади на Тръмп и Зеленски след атаката на Русия

Свят Преди 11 часа

Фон дер Лайен: Путин трябва да дойде на масата за преговори

<p>Две жени обвиняват главния прокурор на МНС</p>

Две жени обвиняват главния прокурор на Международния наказателен съд за сексуално насилие

Свят Преди 11 часа

Адвокатите на Хан отричат обвиненията

Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира

Европа рестартира санкциите срещу Иран, Русия реагира

Свят Преди 11 часа

Москва: По наше мнение, тази стъпка на европейските страни е абсолютно без юридическа сила

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

Пожар пламна в "Национален парк Рила"

България Преди 11 часа

За утре се мобилизират екипи от още два паркови участъка

Директорка в НАП може да бъде обвинена в хулиганство

Директорка в НАП може да бъде обвинена в хулиганство

България Преди 13 часа

Заподозряна е за потрошаване на автомобил пред дома ѝ

<p>Капитанът на лодката: Просто видях как детето пада</p>

Съдът потвърди мерките на обвиняемите за трагедията с дете в Несебър

България Преди 13 часа

Нови доказателства по случая със загиналото при парасейлинг момче представи днес прокуратурата

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

Мъж в София опита да се саморазправи с полицай

България Преди 13 часа

При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая

<p>Навроцки спира помощите за украинци</p>

"Полша на първо място": Навроцки спира помощите за украинци

Свят Преди 14 часа

Полският президент Карол Навроцки наложи вето срещу удължаването на помощите за украинските бежанци

<p>Европа трябва да демонстрира твърда сила или ще се превърне в &quot;преследвано животно&quot;&nbsp;</p>

Френският генерал Тиери Буркар: Европа трябва да демонстрира твърда сила или ще се превърне в "преследвано животно"

Любопитно Преди 14 часа

Думите на генерал Буркар се вписват в серия от предупреждения за слабостта на Европа

Две деца ограбиха шофьор на такси в Петрич

Две деца ограбиха шофьор на такси в Петрич

България Преди 14 часа

Въпреки положените усилия, шофьорът не успял да им се противопостави

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg
1

Спасиха 2 зайчета от пожар край Вакарел

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 29 август, петък

Edna.bg

Кекс с дюли и лешници

Edna.bg

Ботев Враца ще слага край на негативна серия срещу Черно море

Gong.bg

Монтана и Добруджа кръстосват шпаги в дербито на новаците

Gong.bg

Иран се изправя пред „механизма за възстановяване на санкциите“ заради ядрената му програма

Nova.bg

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат, двама полицаи са обгазени

Nova.bg