Този лесен трик ще размрази стъклото на колата ви за секунди

Ш офьор разкри хитър трик, който може да размрази колата буквално за секунди.

51-годишният Адриан Гарнър препоръчва да използвате празна бутилка с пулверизатор – тя може да бъде всичко: от бутилка от почистващ спрей до използван освежител за въздух – и да я напълните с топла вода. Ключът е водата да не е вряла, а просто гореща, излъчваща пара. След това напръскайте предното стъкло и едва когато ледът започне да се топи, използвайте останалата течност около автомобила, пише New York Times.

Here’s an easy hack to defrost your windshield in seconds https://t.co/gbioyJeEtP pic.twitter.com/bwF7y8Xevx — New York Post (@nypost) December 28, 2025

„Малък лайфхак за вас, вместо да харчите много пари за размразител“, каза Гарнър.

След като предното ви стъкло се отърве от досадния лед, запасете се с картофи от магазина. Според съвета това може да помогне за предотвратяване на повторно замръзване.

Трикът предполага шофьорите да нарежат и натъркат предните си стъкла с половин картоф, според британска група за продажби на автомобили.

Твърди се, че „нишестето в картофите действа като бариера между стъклото и въздуха“, според John Clark Motor Group. Въпреки че този необичаен трик може да си струва да се опита, има и други често срещани съвети, които според експерти могат да причинят повече вреда, отколкото полза – като нанасяне на оцет, спирт или препарат за миене на съдове върху предното стъкло. Това предупреждава Американската автомобилна асоциация.

„Те премахват автомобилния восък и с течение на времето ще оставят покритието изложено на атмосферните условия и корозивни химикали, като например пътни соли. Капаците на предното стъкло, напоени със солен разтвор, представляват подобни проблеми“, пише AAA.

„Ако редовно използвате препарати за предварителна обработка или размразяване на предното стъкло, имайте предвид необходимостта от цялостна грижа за автомобила и периодично мийте и лакирайте отново всички засегнати участъци от колата, когато времето позволява.“