Плаващите рибарски градове в Китай: Дървените къщи, в които живеят 7000 "морски цигани"

О бщност в югоизточен Китай е дом на 7000 рибари, които отказват да се приспособят към съвременния живот и остават в традиционните си плаващи домове в морето.

Народът Танка, наричан още "хора от лодките" или "морски цигани", води началото си от времето на династията Танг и продължава да живее по почти същия начин.

Xincun Port is the largest lagoon seaport in #Lingshui . 🛶The “boat people” ( #Tanka or #Danjia ), who live on boats and make a living by fishing, are the principal inhabitants here. Fishing boats, fishing rafts and Danjia people form a unique scenery on the sea. #culture pic.twitter.com/SqMRgoFqBP

Хората от лодките в Китай живеят в много крайбрежни провинции в Южен Китай - Гуандун, Гуанси, Фудзиен, Хайнан, Шанхай, Жейдзян, по поречието на река Яндзъ, както и в Хонконг.

Плаващото рибарско селище се намира край град Нинде в югоизточната китайска провинция Фудзиен.

То е с най-дългата брегова линия във Фуцзян и най-голямата заблатена равнина в Китай, дом на хиляди семейства Танка, които от поколения живеят на рибарските си лодки или в плаващи къщи.

