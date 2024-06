Дадоха интернет на бразилско племе... то се пристрасти към порното

Л идерите на отдалечено племе в амазонската дъждовна гора разказаха как появата на интернет е накарала членовете му да се борят с капаните на пристрастяването към социалните медии и порнографията, като същевременно са попадали и на онлайн измами.

Хората от племето Марубо, които от стотици години живеят в малки колиби, разпръснати покрай река Итуа в Бразилия, миналата година за първи път се запознаха с високоскоростен интернет благодарение на сателитната програма Starlink на Елон Мъск. Общността от 2000 души бързо открива невероятните ползи от новооткритата технология.

Хората от племето изведнъж имат възможност да се обадят за помощ в случай на спешност, а медицинските хеликоптери можеха да достигнат до ранените за броени часове, а не за дни. Те също така можеха да се свържат незабавно с роднини или приятели, които лагеруваха на десетки километри по-надолу по реката или дори по-далеч.

Но малко след като хората от Марубо се запознават с удоволствията на интернет, опасностите бързо започват да се проявяват.

Сега лидерите на местното племе съобщават, че хората са станала мързеливи, прекарвайки часове в скролване в социалните мрежи, пристрастили се и към графично порно.

40-годишният Еноке Марубо казва пред репортери от New York Times, че интернет е променил някогашния прост и технологично устойчив начин на живот на неговия народ, който е спазвал от векове.

"Интернет промени рутината толкова много, че беше пагубен" - призна Еноке. "

"В селото, ако не ловуваш, не ловиш риба и не садиш, не ядеш", каза той.

Междувременно Алфредо Марубо (всички членове на племето имат една и съща фамилия) заяви, че внезапното излагане на порнография е предизвикало тревожно нарастване на откритото сексуално поведение в култура, в която целувката на публично място се смятала за шокираща.

Той каза, че младите мъже споделят откровени видеоклипове в групови чатове, като добави, че някои видни представители на племето са съобщили, че виждат по-агресивно сексуално поведение от страна на младите мъже.

Алфредо също така предупреди, че въпреки че са по-свързани от всякога, членовете на племето са се отдръпнали от личните си социални контакти и са спрели да говорят със собствените си семейства.

Тама Сай Марубо, първата жена, на която е предоставена ръководна роля в племето, заяви, че макар социалните медии да са отворили очите на младите хора от племето за света, те също така са ги накарали да изоставят отговорностите си в полза на прекарването на часове пред смартфоните си.

Няколко членове на племето заявиха, че се опасяват, че традициите на групата ще бъдат изгубени, и изразиха тревога, че социалната структура на племето е заразена от слуховете, разпространявани в груповите чатове.

Други обясниха, че някои потребители на интернет са били подложени на обиди от непознати в социалните мрежи и са се поддали на измами.

Старейшината на племето Цайнама Марубо, 73 г., се изразява просто.

„Нещата се влошиха“ - каза тя.

"Младите хора са станали мързеливи заради интернет.“

Starlink, инициатива, стартирана от Мъск в рамките на неговата компания SpaceX, притежава около 60 % от около 7500 сателита в орбита около Земята и е доминиращ играч в сферата на интернет сателитите.

Неговата технология е предоставена за първи път в Бразилия през 2022 г., но едва през април миналата година достига до по-отдалечените райони на Амазонка, като например бреговете на река Итуа, където живеят хората от племето Марубо.

Еноке Марубо, който се е осмелил да навлезе в градовете и е прекарал известно време далеч от племето, заяви пред New York Times, че вярва, че постигането на достъп до интернет може да помогне на народа му да споделя преживяванията си и да общува по-ефективно с външния свят.

Той е един от основните членове на племето, които отговарят за осъществяването на връзка с външни лица и организирането на доставката на системата Starlink.

Еноке се свързва с Флора Дутра, бразилска активистка, която работи с благотворителната организация Navi Global, чиято цел е да помогне на коренните общности в Амазония да получат достъп до работни места, здравеопазване и други придобивки, както и да ги включи в проекти, които ще окажат влияние върху тропическите гори и тяхната околна среда.

Двойката успява да се свърже с американската филантропка Алисън Рено, която според съобщенията е дарила 20 устройства Starlink и е работила с Navi Global, за да контролира доставката им в Марубо.

Пристрастяването към социалните медии и порнографията, онлайн измамите, дезинформацията и намаляването на социалните умения в реалния живот са странични продукти от постоянното използване на интернет, които отдавна тормозят развития свят.

Но за разлика от живеещите в големите градски центрове - които се запознават с интернет и смартфоните с постепенното развитие на технологиите с течение на времето - животът на хората от Марубо се променя веднага, тъй като те се сблъскват с пълните възможности на съвременните технологии за една нощ.

Поради това лидерите прибягват до отчаяни мерки в отчаян опит да ограничат въздействието на новия революционен комплект.

Достъпът до Starlink се контролира и ограничава във времето. Потребителите вече могат да сърфират в интернет общо седем часа на ден - два часа сутрин и пет часа следобед - въпреки че лидерите позволяват на общността да има неограничен достъп в неделя.

Тази политика се разглежда като временна мярка, докато общността се адаптира и разбере как по-добре да интегрира технологиите в ежедневието си.

Но подобно на останалата част от света, хората от Марубо нямат намерение да се върнат към живота без интернет - дори и с всички негови негативни последици.

„Мисля, че интернет ще ни донесе много повече ползи, отколкото вреди“, казва Еноке.

И въпреки оплакванията си, дори старейшината Цайнама Марубо каза: "Моля, не ни отнемайте интернет".

