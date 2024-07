3 мита за белоглавите орли, които може би сте смятали за верни

С ъс своята ярко бяла глава, опасни нокти и размах на крилете над 198 сантиметра, скалният орел изрязва силует, с който малко други птици в Северна Америка могат да се конкурират.

И все пак голяма част от това, което мислим, че знаем за този граблив птица, е просто погрешно. Например белоглавият орел всъщност не е националната птица на Съединените щати.

Въпреки че видът, известен с научното име Haliaeetus leucocephalus, присъства на Големия печат на САЩ от 1782 г., нито един президент или конгрес не е обявявал официално животното за национална птица.

