Това кара жените да изглеждат по-секси в мъжките очи

К акво кара жените да изглеждат по-секси в мъжките очи? Едва ли има дама, която да не си е задавала този въпрос.

Оказва се, че жена на високи токчета изглежда по-секси за мъжете, тъй като токчетата измамно удължават дамската опашна кост - признак за плодовитост, пише Daily Mail.

High heels really ARE sexy: The shoes seemingly 'increase the length of a woman's tail bone' https://t.co/euEgkAUEOB