Том Харди: Тялото ми се разпада от екшън ролите – няма да стане по-добре

Н аситената с екшън кариера на Том Харди започва да си казва думата – актьорът признава, че тялото му буквално „се разпада на парчета“.

47-годишният звезда, известен с емблематични роли и спиращи дъха каскади във филми като „Черният рицар: Възраждането“ и „Лудият Макс: Пътят на яростта“, споделя в интервю за Esquire, публикувано на 9 май, че физическото натоварване на снимачната площадка вече взима своята цена.

„Обичах да играя Еди във „Венъм“. Жонглирах с резачки... Качиха ме на едноколесно колело и ме хвърлиха с всичко! Просто се опитвах да дам всичко от себе си“, казва Харди.

След това допълва: „Претърпях две операции на коляното, имам дискова херния в гърба, страдам и от ишиас“, добавяйки, че се бори и с плантарен фасциит.

„Откъде се появи всичко това? И защо? Защо? А и си разтегнах сухожилие в бедрото“, продължава актьорът. „Все едно всичко се разпада на парчета и няма надежда да се оправи.“

Въпреки всичко, Харди не забавя темпото. В момента участва в криминалния сериал „MobLand“ заедно с Пиърс Броснан и Хелън Мирън, а последният му екшън проект – „Havoc“ – дебютира в Netflix през април.

Що се отнася до въпроса дали ще се завърне в ролята на извънземния антигерой, Харди и режисьорката Кели Марсел разкриха пред PEOPLE през октомври 2024 г., че са знаели от самото начало, че Venom: The Last Dance ще бъде последната глава от историята.

