Обраха дома на Том Ханкс

Т ом Ханкс и Рита Уилсън са последните знаменитости, които бяха обрани, след като банда се насочи към дома им в Лос Анджелис посред бял ден.

Служители на правоохранителните органи разкриха пред TMZ, че домът на звездите е бил разбит преди няколко седмици, като крадците са разбили прозорец, за да влязат в къщата за гости в имота им.

Актьорите са били извън родния си град, когато алармата за сигурност се е задействала от счупеното стъкло - но това не е попречило на престъпниците да влязат в резиденцията за 26 млн. долара в Пасифик Палисейдс.

Tom Hanks and his wife Rita Wilson have reportedly been targeted by burglars. #TomHanks #RitaWilsonhttps://t.co/X3DSSgPirR pic.twitter.com/6m3kIX5f3G